بيع قبعة نابليون بونابرت بـ مبلغ خيالي.. تفاصيل

بيعت قبعة تعود إلى نابليون بونابرت عندما حاكما لفرنسا في القرن التاسع عشر، خلال مزاد في باريس، بمبلغ 1.9 مليون يورو، أي ما يعادل 2.1 مليون دولار.

بينما كانت تتراوح قيمة القبعة المصنوعة من اللباد القندس الأسود بين 600 ألف يورو و800 ألف يورو الشخص الذي اشترى القبعة لم يعلن عن نفسه، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

ويقول المؤرخون إن القبعة كانت جزءًا من علامته التجارية، وارتداؤه لها بشكل جانبي؛ جعله معروفًا في المعركة، فيما كان يمتلك حوالي 120 قبعة ذات قرنين على مر السنين.

ومع ذلك، يُعتقد أنه لم يبق منها سوى 20 قطعة، والعديد منها في مجموعات خاصة، وتباع القبعة جنبا إلى جنب مع تذكارات نابليونية أخرى قام بتجميعها أحد رجال الصناعة الذي توفي العام الماضي.

وكان الإمبراطور يرتدي قبعته التي تكون فيها الذرة موازية للأكتاف المعروفة باسم 'en bataille' بينما كان معظم ضباطه يرتدون قبعاتهم بشكل متعامد على الأكتاف.

وقال البائع بالمزاد، جان بيير أوسينات: "تعرف الناس على هذه القبعة في كل مكان، وعندما رأوها في ساحات القتال؛ عرفوا أن نابليون كان هناك، وعندما يكون على انفراد؛ كان يضعها دائمًا على رأسه أو في يده، وأحيانًا كان يلقيها على الأرض".

وقال البائعون بالمزاد: إن هذه القبعة تأتي من مصدر لا تشوبه شائبة، وبقيت طوال القرن التاسع عشر في عائلة مسئول التموين في قصر نابليون.

القبعة التي تباع في مزاد دار أوسينات للمزادات في فونتينبلو، تحمل شريطًا ثبته نابليون على قبعته في عام 1815، في أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط ​​من منفاه في إلبا إلى أنتيب، حيث قاد فترة عودة قصيرة إلى السلطة.

وتشمل العناصر الأخرى التي يتم بيعها، طبقًا فضيًا سُرق من عربة نابليون بعد هزيمته في واترلو عام 1815، وحقيبة خشبية كان يملكها، بها “شفرات حلاقة، فرشاة أسنان فضية، مقص، ممتلكات أخرى”.