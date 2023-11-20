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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب متوحش يفترس طفلا.. هذا ما حدث له؟

صدى البلد

في لحظات مرعبة يقوم كلب مفترس بضرب صبي يبلغ من العمر 10 سنوات في أحد الشوارع، بينما يحاول السكان المحليون محاربة الحيوان.

شوهد الصبي وهو يمشي في حي سكني في بلاكبيرن، عندما ظهر كلب كبير من الزاوية، مما تسبب في اختباء الطفل خلف شخص بالغ.

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ثم يحاول الطفل بشكل محموم الهرب بينما يقفز الكلب عليه قبل أن يسحب معطفه، يحاول الشخص البالغ بعد ذلك تحرير الصبي من الكلب بينما يهرع اثنان آخران من المارة أيضًا للمساعدة.

ويرى أحد الرجال وهو يحاول فتح فم الكلب لتحرير الطفل بينما يهرب آخر للحصول على دعم إضافي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم نقل الصبي إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل حول طبيعة إصاباته أو خطورتها.

وأظهرت لقطات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الطفل وشخصًا بالغًا يسيران في شارع سيدار في بلاكبيرن.

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وعندما اقتربوا من تقاطع طرق بالقرب من مسجد محلي، استدار الصبي بسرعة واقترب من الشخص البالغ قبل أن يركض كلب نحوهم ويلتصق بمعطفه.

تم تنبيه شرطة لانكشاير للإبلاغ عن تعرض صبي للعض من كلب وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفي بيان الشرطة: "تم الاستيلاء على الكلب - الذي نعتقد في هذا الوقت أنه من نوع XL Bulldog ".

وبعد وقت قصير، وردت أنباء عن توجيه تهديدات لعائلة الضحية.

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