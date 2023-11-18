عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس تطرد حماتها من حفل زفاف .. والسبب صادم

صدى البلد

حفل الزفاف المثالي هو حلم كل عروس، التي تأمل من قلبها أن يتمكن أي من أقاربها المُزعجين من التصرّف بشكل جيد لمدة يوم واحد على الأقل.

لكن ثبت أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لعروس لم تمتلك الحظ الكافي، فقد كان لدى حماتها المشاغبة الكثير لتقوله خلال الحفل نفسه لتفسد عليهم لحظاتهم السعيدة.

txt

علماء: الكائنات الفضائية أكثر تقدما من أهل الأرض

txt

كويكبات غير مرئية تهدد الأرض.. ما القصة؟

في مقطع فيديو التقطه أحد الضيوف، تُركت العروس حمراء الوجه وفي خجل شديد عندما قررت والدة شريكها توبيخها عند المذبح بعد أن سخرت ممازحة من عيوب عريسها خلال خطاب.

تم نشر مقطع الفيديو على تطبيق  TikTok، من قبل شقيقة العروس، من سان خوسيه، كاليفورنيا، معلقة على اللقطات :"زفاف شقيقتي، لقد كرهتها حماتها دائمًا، فهي من هؤلاء الذين يشعرون أن أختي تأخذ ابنها بعيدًا".

وفي اللقطات التي تبلغ مدتها 31 ثانية، يمكن رؤية العروس والعريس يقفان مقابل بعضهما البعض عند المذبح، في منتصف الطريق من خلال تبادل الوعود بينما تقرأ العروس من ورقة.

وفجأة تقاطعني حماتي التي لم يذكر اسمها قائلة: "ليس عليك أن تقولي إن ابني لديه عيوب"، وبينما يضحك العريس بعصبية ويطلب من والدته أن "تصمت"، تتدخل العروس وتخبرها أنها "يمكنها المغادرة".

لترفع حماتها صوتها وهي تقول: "لا.. ليس علي أن أغادر، لأن الفستان الذي ترتديه لقد دفعنا ثمنه!"، وبينما كان الضيوف يحاولون تهدئة المرأة، ردت العروس قائلة: "لن تفسدوا حفل زفافي"، فترد عليها حماتها: "لا تقولي إن ابني لديه عيوب!".

txt

مادة مخدرة تقضي على الشيخوخة.. تفاصيل

txt

150 فيلم في الثانية.. هذه الدولة تطلق أسرع إنترنت في العالم

وقالت العروس إن "كل شخص لديه عيوب وأن ذلك كان جزءًا من سبب حبها لخطيبها ورغبته في الاستمرار في الزواج منه".

وردت حماتها قائلة: "كما لو أن ليس لديك عيوب"، مما دفع العريس والعروس إلى أمرها بمغادرة الحفل.

اقتربت العروس من حماتها في مقعدها، وزأرت: «يمكنك الخروج من حفل زفافي الآن»، فصرخت المرأة: «لن أغادر!» قبل أن تتوقف اللقطات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موضوعات متعلقة

علماء: الكائنات الفضائية أكثر تقدما من أهل الأرض

كويكبات غير مرئية تهدد الأرض.. ما القصة؟

حادثة مؤلمة.. عصابة من القرود تمزق طفلا حتى الموت بالهند

هل تنفجر المعدة من كثرة تناول الطعام؟.. الإجابة صادمة

مادة مخدرة تقضي على الشيخوخة.. تفاصيل

150 فيلم في الثانية.. هذه الدولة تطلق أسرع إنترنت في العالم

سحب من مواد بلاستيكية تغطي سماء الصين.. تفاصيل

شركة تقدم رحلات فضائية لـ الحمل والولادة .. ما القصة ؟

ترشيحاتنا

الاختيار جه منه.. فرج عامر يعلن مفاجأة غير محسوبة عن نجم الأهلي

يمامة: نحتاج تعديلات دستورية.. وتعيين نواب لي حال فوزي بالرئاسة

نجم الشيش المصري يكشف تفاصيل رفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي بكأس العالم للمبارزة

ماذا قال فيتوريا عن المشاغبين الثلاثة في المنتخب ولقاء سيراليون غدا؟

احذر .. مفاجأة غير سعيدة لـ تجار السكر

مسؤول إسرائيلي يكشف سبب موافقة تل أبيب على إدخال الوقود إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ