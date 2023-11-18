عروس تطرد حماتها من حفل زفاف .. والسبب صادم

حفل الزفاف المثالي هو حلم كل عروس، التي تأمل من قلبها أن يتمكن أي من أقاربها المُزعجين من التصرّف بشكل جيد لمدة يوم واحد على الأقل.

لكن ثبت أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لعروس لم تمتلك الحظ الكافي، فقد كان لدى حماتها المشاغبة الكثير لتقوله خلال الحفل نفسه لتفسد عليهم لحظاتهم السعيدة.

في مقطع فيديو التقطه أحد الضيوف، تُركت العروس حمراء الوجه وفي خجل شديد عندما قررت والدة شريكها توبيخها عند المذبح بعد أن سخرت ممازحة من عيوب عريسها خلال خطاب.

تم نشر مقطع الفيديو على تطبيق TikTok، من قبل شقيقة العروس، من سان خوسيه، كاليفورنيا، معلقة على اللقطات :"زفاف شقيقتي، لقد كرهتها حماتها دائمًا، فهي من هؤلاء الذين يشعرون أن أختي تأخذ ابنها بعيدًا".

وفي اللقطات التي تبلغ مدتها 31 ثانية، يمكن رؤية العروس والعريس يقفان مقابل بعضهما البعض عند المذبح، في منتصف الطريق من خلال تبادل الوعود بينما تقرأ العروس من ورقة.

وفجأة تقاطعني حماتي التي لم يذكر اسمها قائلة: "ليس عليك أن تقولي إن ابني لديه عيوب"، وبينما يضحك العريس بعصبية ويطلب من والدته أن "تصمت"، تتدخل العروس وتخبرها أنها "يمكنها المغادرة".

لترفع حماتها صوتها وهي تقول: "لا.. ليس علي أن أغادر، لأن الفستان الذي ترتديه لقد دفعنا ثمنه!"، وبينما كان الضيوف يحاولون تهدئة المرأة، ردت العروس قائلة: "لن تفسدوا حفل زفافي"، فترد عليها حماتها: "لا تقولي إن ابني لديه عيوب!".

وقالت العروس إن "كل شخص لديه عيوب وأن ذلك كان جزءًا من سبب حبها لخطيبها ورغبته في الاستمرار في الزواج منه".

وردت حماتها قائلة: "كما لو أن ليس لديك عيوب"، مما دفع العريس والعروس إلى أمرها بمغادرة الحفل.

اقتربت العروس من حماتها في مقعدها، وزأرت: «يمكنك الخروج من حفل زفافي الآن»، فصرخت المرأة: «لن أغادر!» قبل أن تتوقف اللقطات.