عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عددها كبير.. بقع غامضة تظهر على سطح الشمس

صدى البلد

أظهرت أحدث مجموعة من اللقطات التي التقطتها وكالة ناسا في الواقع مجموعة من البقع الشمسية، وهي أجزاء أكثر برودة على سطح الشمس ناجمة عن تغيرات هائلة في المجال المغناطيسي لنجمنا.

تم التقاط الصور بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا، والذي كان يراقب الشمس من الفضاء لأكثر من عقد من الزمن، وعلى الرغم من أنها تبدو صغيرة في الصور، إلا أن "أرخبيل" البقع الشمسية معًا هو في الواقع أوسع من 15 كوكبًا أرضيًا - حوالي 120 ألف ميل.

ويحذر العلماء من أنهم قد يطلقون انفجارات عنيفة من الطاقة نحو الأرض، مما يسبب عواصف مغنطيسية أرضية تشكل خطرا على شبكات الطاقة والأقمار الصناعية.

يُظهر هذا الفيلم الذي مدته 24 ساعة من مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا البقع الشمسية في 18 نوفمبر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتظهر البقع الشمسية داكنة على سطح الشمس لأنها أكثر برودة من الأجزاء الأخرى على الرغم من أنها لا تزال ساخنة جدًا، حوالي 6500 درجة فهرنهايت.

txt

بيع قبعة نابليون بونابرت بـ مبلغ خيالي.. تفاصيل

txt

لقطات غير مسبوقة.. ناسا تكشف عن أسرار قلب مجرة درب التبانة


وترتبط هذه البقع السوداء بحجم الكوكب بالتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، وهي انفجارات هائلة وعنيفة للطاقة من الشمس والتي توصف مجتمعة بالعواصف الشمسية.

تعد التوهجات الشمسية والانبعاث الإكليلي الكتلي محور اهتمام رئيسي لعلماء الفلك بسبب المخاوف من أنها تسبب أحداث الطقس الفضائي التي تؤثر على الأرض.

تنطلق سحب ضخمة من الغاز المكهرب إلى الفضاء نتيجة لهذه الأحداث، وتسافر بسرعة مئات الأميال في الثانية لتضرب نظام الحقول المغناطيسية للأرض.

txt

كارثة في حق الصغار.. ولادة طفل يعاني من الجوع كل ثانيتين

txt

نقوش تكشف سر عن آخر أيام الإسكندر الأكبر

يمكن أن يؤثر ذلك على التقنيات الموجودة على كوكبنا، مثل شبكات الطاقة والاتصالات ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والملاحة والسفر الجوي والأقمار الصناعية - ولكنه يتسبب أيضًا في حدوث شفق جميل.

وفقًا لموقع Space Weather، الذي يتتبع التفاعلات بين الشمس والأرض بشكل روتيني، تم التنبؤ بمجموعة البقع الشمسية هذه قبل أن يلتقطها مرصد Solar Dynamics.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 23-11-2023

موضوعات متعلقة

بيع قبعة نابليون بونابرت بـ مبلغ خيالي.. تفاصيل

لقطات غير مسبوقة.. ناسا تكشف عن أسرار قلب مجرة درب التبانة

يدمرون العالم.. الأغنياء وراء الاحتباس الحراري

كارثة في حق الصغار.. ولادة طفل يعاني من الجوع كل ثانيتين

نقوش تكشف سر عن آخر أيام الإسكندر الأكبر

الأرض في مأزق.. أكثر من 32000 كويكب يهددون كوكبنا

بشأن البشر القدماء.. اكتشاف يغير مجرى التاريخ| تفاصيل

كلب متوحش يفترس طفلا.. هذا ما حدث له؟

ترشيحاتنا

خرجت لشراء الطعام.. محاكمة 16 متهما في مصرع الطفلة بسنت ببولاق الدكرور

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك| من يقصد؟

موقع أمريكي يكشف سبب تأخر صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

نجم الأهلي السابق: لا توجد مقارنة بين منتخبي مصر والمغرب حاليًا

نقطة في بحر.. قدرة: الاحتلال يرفع عدد الضحايا بالساعات الأخيرة قبل الهدنة

دعاء نزول المطر للأطفال .. احمي أولادك بهذه الكلمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد القرنفل للشعر

إحنا متنا.. مقطع فيديو لنازحة فلسطينية يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

خطأ صريح تسبب في هدم جدار برلين .. ما القصة؟

رمز الأناقة والشياكة.. استوحي إطلالتك الشتوية من ياسمين صبري

فيديو

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ