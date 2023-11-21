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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لقطات غير مسبوقة.. ناسا تكشف عن أسرار قلب مجرة درب التبانة

صدى البلد

كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لوكالة ناسا  الأمريكية لعلوم الفضاء عن قلب مجرتنا درب التبانة بتفاصيل غير مسبوقة لم يسبق لها مثيل.

وتظهر الصورة المذهلة أكثر من 50 ألف نجم وسحب فوضوية في مركز المجرة، على بعد حوالي 300 سنة ضوئية من ثقب أسود هائل و25000 سنة ضوئية من الأرض.

وبينما عرف علماء الفلك منذ فترة طويلة عن هذه الميزات، فإن الصورة الجديدة يمكن أن تجيب أخيرًا على ألغاز هذه البيئة القاسية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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إحداها، على وجه الخصوص، هي كيف يمكن لمنطقة تشكل النجوم المسماة "القوس C" أن تولد جرمًا سماويًا جديدًا ضخمًا مضيء ذاتيًا أثناء تعرضه لإشعاع الشمس.

وقال الباحث الرئيسي لفريق المراقبة، صامويل كرو، وهو طالب جامعي في جامعة فيرجينيا في شارلوتسفيل: "لم تكن هناك أي بيانات للأشعة تحت الحمراء في هذه المنطقة على الإطلاق بمستوى الدقة والحساسية التي نحصل عليها مع ويب، لذلك نحن نرى الكثير من الميزات هنا لأول مرة".

ويكشف ويب عن قدر لا يصدق من التفاصيل، مما يسمح لنا بدراسة تكوين النجوم في هذا النوع من البيئة بطريقة لم تكن ممكنة من قبل، وتم التقاط الصورة المذهلة باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء الخاصة بـ JWST، NIRCam (كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة).

تكتشف هذه الأداة الضوء الصادر من النجوم والمجرات الأولى في عملية التكوين، وتكتشف تجمعات النجوم في المجرات القريبة، والنجوم الشابة في أجسام مجرة ​​درب التبانة وحزام كويبر.

تقع مجموعة من النجوم الأولية ضمن نحو 50 ألف نجم، وهي نجوم لا تزال تتشكل وتكتسب كتلة، وتطلق تيارات قال العلماء إنها تتوهج مثل النار في مواجهة السحابة المظلمة.

اكتشف الفريق نجمًا أوليًا غير معروف سابقًا تبلغ كتلته 30 مرة كتلة شمسنا، وقال الفريق:"إن السحابة التي تخرج منها النجوم الأولية كثيفة جدًا لدرجة أن الضوء القادم من النجوم خلفها لا يمكنه الوصول إلى ويب، مما يجعلها تبدو أقل ازدحامًا في حين أنها في الواقع واحدة من أكثر المناطق كثافة في الصورة".

وأكمل:"تنتشر في الصورة سحب صغيرة داكنة بالأشعة تحت الحمراء، وتبدو وكأنها ثقوب في حقل النجوم. هذا هو المكان الذي تتشكل فيه نجوم المستقبل"،  والتقطت كاميرا NIRCam التابعة لـ JWST أيضًا انبعاثات خارج منطقة تشكل النجوم المضيئة، والتي قال كرو إنها تصدر عن النجوم الشابة الضخمة.

وقال روبين فيدرياني، الباحث المشارك في المشروع في معهد الفيزياء الفلكية في الأندلس في إسبانيا: "إن مركز المجرة مكان مزدحم ومضطرب، هناك سحب غازية مضطربة ممغنطة تشكل النجوم، والتي تؤثر بعد ذلك على الغاز المحيط برياحها المتدفقة ونفاثاتها وإشعاعاتها".

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وأضاف:"لقد زودنا ويب بكمية كبيرة من البيانات حول هذه البيئة القاسية، وقد بدأنا للتو في التنقيب فيها"، وقال الفريق أيضًا إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي قوي بما يكفي لدراسة النجوم الفردية في مركز المجرة، مما يسمح للعلماء بمعرفة كيفية تشكلها وكيف تؤثر البيئة على هذا التكوين.

يمكن أن تجيب الصورة على أسئلة مثل هل تتشكل نجوم أكثر ضخامة في وسط مجرة ​​درب التبانة، على عكس حواف أذرعها الحلزونية؟، وقال كرو: "الصورة التي التقطها ويب مذهلة، والعلم الذي سنحصل عليه منها أفضل".

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