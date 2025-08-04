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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 48.70 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات)  لنحو  48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (القاهرة، مصر) لنحو  48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ( الأهلي المتحد، نكست، إتش إس بي سي HSBC، الشركة المصرفية الدولية،العقاري المصري العربي، الأهلي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي، قناة السويس،   التعمير والإسكان) ليسجل  48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع. 

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التجاري الدولي CIB،  أبوظبي الأول، الإسكندرية، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري) لنحو  48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع. 

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك (فيصل الإسلامي، البركة،    الكويتي الوطني، المصرف المتحد) لنحو  48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي  اليوم الإثنين

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو 48.48 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الإثنين

48.70 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الإثنين

48.65 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الإثنين

48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك  اليوم الإثنين

50.31 جنيه. 

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك البنك الأهلي متوسط سعر الدولار

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