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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا يوم الأحد

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025، واستقرت على المستوى المحلي.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد 3 أغسطس 2025.

أسعار الحديد عالميا 

استقرت أسعار الخردة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025، لتسجل 346 دولارا / طن دون تغيير وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 101 دولارات / طن بانخفاض 2 دولار، مقارنة بنحو 103 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 440 – 450 دولارا للطن.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 540 – 555 دولارا / طن.

أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر
استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها.
 

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأحد:

سجل سعر  الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.850  جنيها من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو.

وبلغ سعر الطن  نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي. 

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان.

وبلغ سعر الطن اليوم الإثنين نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

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