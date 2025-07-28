أسعار الحديد اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في الأسواق العالمية والمحلية

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2025، بينما استقرت علي المستوي المحلي.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 28 يوليو 2025.

أسعار الحديد عالميا

ارتفعت أسعار الخردة خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2025، لتسجل 346 دولارا / طن وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 103 دولارات / طن بزيادة دولار واحد، مقارنة بنحو 102 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 440 – 445 دولارا للطن.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 540 – 550 دولارا / طن.

أسعار الحديد اليوم الإثنين في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها.



أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين:



سجل سعر الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37.850 جنيها من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو.

وبلغ سعر الطن نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان.

وبلغ سعر الطن اليوم الإثنين نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.