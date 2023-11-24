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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كارثة تهدد العالم من وراء المضادات الحيوية .. تفاصيل

صدى البلد

ينشغل العلماء والخبراء بما سيحل على العالم من أوبئة وأمراض وخاصًة بعد أن عانى العالم من فيروس كورونا قبل بضع سنوات، أما عن القلق الجديد  قال باحثون إن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تشكل خطرا على صحتنا ومن المحتمل أن تشكل التهديد العالمي القاتل القادم.

وفي الوقت نفسه، تُتهم شركات الأدوية بعدم إجراء أبحاث على أدوية المضادات الحيوية الجديدة للسوق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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وقالت مؤسسة "Access to Medicine"، ومقرها هولندا، إن مقاومة الأدوية تشكل تهديدًا كبيرًا ودعت إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول أدوية المضادات الحيوية الجديدة.

وتجري حاليًا دراسة 68 مادة فعالة فقط في جميع أنحاء العالم، منها 292 مشروعًا في المرحلة قبل السريرية، وفقًا للجمعية الألمانية لشركات الأدوية القائمة على الأبحاث.

لكن هذا ليس كافياً على الإطلاق، حيث تزداد مقاومة المضادات الحيوية أكثر فأكثر كل يوم ونصبح أكثر عرضة للخطر.

وأظهرت دراسة أجرتها مجلة The Lancet الطبية عام 2022 أن ما يقرب من خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم ماتوا أو عانوا من المرض في حالات مقاومة مضادات الميكروبات.

وليس من الواضح ما إذا كان سبب هذه الوفيات هو العامل الممرض الأصلي أو مقاومة المضادات الحيوية، وذكرت دويتشه فيله أن منطقة غرب الصحراء الكبرى ستكون الأكثر تضرراً من هذا التهديد المميت.

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ومع ذلك، فإن مقاومة المضادات الحيوية لا تقتصر على التطور والظهور في دولة واحدة فقط، مما يعني أنها يمكن أن تشكل تهديدًا في جميع أنحاء العالم.

ويعتمد الكثير من الناس في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل على إنتاج الشركات الكبيرة للمضادات الحيوية، وهذا يعني أنهم إذا توقفوا عن البحث عن أدوية جديدة، فإن النتيجة ستكون الوفيات بسبب نقص الأدوية.


يتطلب Access to Medicine بشكل عاجل مضادات حيوية ولقاحات جديدة استجابة لمقاومة المضادات الحيوية، وقد حددوا أكثر من 100 دولة تحتاج إلى مثل هذه الأدوية.

يهدف الوصول إلى الدواء إلى تشجيع الأطباء على تجنب وصف المضادات الحيوية بكميات كبيرة أو في كثير من الأحيان.

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