عُرس القرن.. حفل زفاف أسطوري في باريس يتكلف 59 مليون دولار| فيديو

حفل زفاف أسطوري بدأ من عرض خاص قدمته فرقة Maroon 5 الشهيرة وتأمين الإقامة في قصر فرساي، ونقل الزوجان ضيوفهما إلى باريس على متن طائرات خاصة، فقد أثار حفل زفاف مادلين بروكواي الخيالي إعجاب الجميع.

أثار حفل الزفاف الذي أقيم في باريس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليه الناس لقب عرس القرن، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

أصبحت مادلين بروكواي، وهي وريثة لبيع السيارات تبلغ من العمر 26 عامًا من جنوب فلوريدا، حديث المدينة بسبب احتفالاتها بزفافها الفاخر للغاية على حبيبها جاكوب لاجرون.



عقدت مادلين بروكواي قرانها على جاكوب لاجروني في 18 نوفمبر، وانتشرت مقاطع فيديو من الاحتفالات الباهظة، التي قيل إنها كلفت 59 مليون دولار، على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن مستخدمي الإنترنت يتساءلون عن هوية مادلين بروكواي بالضبط، من خلال ملفها الشخصي على LinkedIn، تعتبر بروكواي رائدة أعمال تعمل لحسابها الخاص ومقرها في فورت وورث، تكساس.

أما والدها، روبرت بوب بروكواي، هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيل أوسيري موتورز، والتي تضم وكلاء مرسيدس بنز في كورال جابلز وكوتلر باي، فلوريدا.

ومع انتشار مقاطع فيديو لحفل زفافها الكبير، لجأ العديد من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة ردود أفعالهم، انتقلت منظمة الحدث لورين زيغمان إلى TikTok للتعبير عن إعجابها، قائلة إنه في حين أن حفل زفاف صوفيا ريتشي كان حديث العام، إلا أن حفل زفاف بروكواي تجاوزه.

بدأت الاحتفالات بـ أسبوع العزوبية في منتجع أمانجيري الفاخر في كانيون بوينت بولاية يوتا، حيث يبلغ أدنى سعر للإقامة في غرفة فندقية لليلة واحدة 3150 دولارًا، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت.

وبعد أسبوع توديع العزوبية في ولاية يوتا، سافرت بروكواي وضيوف حفل زفافها إلى باريس، حيث قامت بتوثيق الفترة التي سبقت اليوم الكبير.

https://www.instagram.com/reel/C0HkK-ct8Y5/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

ثم انتقلوا في رحلة بالطائرة إلى باريس، استمتع الزوجان بجولة خاصة في قصر فرساي وأقاما في فندق Le Grand Contrôle المرموق داخل القصر، حيث تتراوح أسعار الغرف بين 2400 دولار و14200 دولار في الليلة.

واستمر حفل الزفاف الأسطوري بعشاء في دار الأوبرا بباريس، مزينًا بمئات الزهور لهذه المناسبة الخاصة، في حين أن الموقع الدقيق لحفل الزفاف لم يتم الكشف عنه بعد، تشير لمحات من مقاطع الفيديو التي شاركها الضيوف إلى حديقة خارجية مع إطلالات على برج إيفل.