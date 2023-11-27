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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضعف برج خليفة.. اكتشاف جبل ضخم تحت الماء| تفاصيل

صدى البلد

اكتشف العلماء الذين رسموا خرائط لقاع البحر قبالة ساحل غواتيمالا جبلًا هائلاً تحت الماء، ويبلغ ارتفاع الجبل البحري 5249 قدمًا (1600 مترًا)، مما يجعله ضعف ارتفاع برج خليفة، أطول مبنى في العالم بارتفاع 2722 قدمًا.

واكتشفه خبراء من معهد شميدت للمحيطات باستخدام مسبار الصدى متعدد الحزم الموجود على سفينة الأبحاث فالكور، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت ويندي شميدت، المؤسس المشارك ورئيس المعهد: "في كل رحلة استكشافية، وجد أولئك الذين كانوا على متن فالكور ما هو غير متوقع، والمذهل، والجديد".

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وأضافت:"على الرغم من أن هناك الكثير الذي توصلنا إلى فهمه مع ظهور الاكتشافات بشكل أسرع من أي وقت مضى، إلا أن الكثير لا يزال غير معروف في محيطنا، ونحن متحمسون لمواصلة الاستكشاف".

ويغطي الجبل البحري مساحة 5.4 ميلاً مربعاً (14 كيلومتراً مربعاً)، ويقع على ارتفاع 7874 قدماً (2400 متر) تحت مستوى سطح البحر.

وقد اكتشفه الفريق بالصدفة خلال رحلة عبور استمرت ستة أيام هذا الصيف من بونتاريناس، كوستاريكا، باتجاه مرتفعات شرق المحيط الهادئ.

وقالت الدكتورة جيوتيكا فيرماني، المديرة التنفيذية للمعهد: "إن الجبل البحري الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 1.5 كيلومتر والذي كان مختبئًا حتى الآن تحت الأمواج، يسلط الضوء حقًا على مقدار ما لم نكتشفه بعد".

وأشارت :"تعد خريطة قاع البحر الكاملة عنصرًا أساسيًا لفهم محيطنا، لذلك من المثير أن نعيش في عصر تتيح لنا فيه التكنولوجيا رسم خرائط لهذه الأجزاء المذهلة من كوكبنا ورؤيتها لأول مرة".

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من المعروف أن الجبال البحرية هي نقاط حيوية للتنوع البيولوجي، حيث توفر أسطحًا لمجموعة من الكائنات، بدءًا من الشعاب المرجانية في أعماق البحار وحتى الإسفنج، بالإضافة إلى مجموعة من اللافقاريات.

ويعتقد الفريق أن هذا الجبل البحري الجديد يمكن أن يكون واحدًا من العديد من الجبال البحرية، وتشير التقديرات الأخيرة المستندة إلى الأقمار الصناعية إلى أنه قد يكون هناك أكثر من 100 ألف جبل بحري غير مستكشف يزيد ارتفاعه عن 3280 قدمًا (1000 متر).

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