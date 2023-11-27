لا أحد يعرفها.. اكتشاف لغة عمرها 3000 سنة

تم العثور على اللغة الهندية الأوروبية غير المعروفة على لوح طيني أثناء عملية التنقيب، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة للباحثين.

كانت الإمبراطورية الحيثية إحدى القوى العظمى في غرب آسيا خلال العصر البرونزي المتأخر، من 1650 إلى 1200 قبل الميلاد.

وهناك أعمال تنقيب مستمرة لمعرفة المزيد عن المجتمع الذي تم إجراؤه في موقع التراث العالمي لليونسكو في حاتوسا في تركيا الحديثة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

حتى الآن، تم اكتشاف ما يقرب من 30.000 لوح طيني، معظمها مكتوب باللغة الحيثية، أقدم لغة هندية أوروبية معروفة، لكن البحث الآن لمعرفة المزيد عن الحضارة قد أدى إلى ظهور شيء غير متوقع على الإطلاق - لأنه مكتوب بلغة غير معروفة تمامًا.

ويقوم البروفيسور دانييل شويمر، رئيس دراسات الشرق الأدنى القديم في جامعة يوليوس ماكسيميليانز (JMU) فورتسبورغ في ألمانيا، بالتحقيق في هذا الاكتشاف.

ويقول إن هناك نصًا حثيًا تمهيديًا يشير إلى لغة أرض كالاسما، وهي منطقة تقع على الحافة الشمالية الغربية لمعقل الحيثيين، وأشار "شويمر": 'إن الحثيين اهتموا بشكل فريد بتسجيل الطقوس باللغات الأجنبية".

صحيفة SUR الإسبانية توضح المزيد. جاء فيها: "تشير كالاسما إلى مجتمع تم تنظيمه في العصر البرونزي -1650 إلى 1200 قبل الميلاد، والذي كان يقع في الطرف الشمالي الغربي من الإمبراطورية الحثية، وربما ما يعرف اليوم بمقاطعة بولو التركية".

وبالتالي، فإن النص الذي تم العثور عليه ينتمي إلى اللغة الكلاسميكية، وهي لغة منقرضة تماما ولا يوجد حولها سوى القليل من المعلومات، ومع ذلك، يقول الخبراء إن اللهجة المفقودة لديها بعض أوجه التشابه مع اللغة اللووية، وهي لغة هندية أوروبية أخرى، والتي يمكن أن تكون المفتاح لفك اللغز.

ستكون الدراسات التي أجريت على لوح الطين واضحة ومباشرة لأنه محفوظ جيدًا، وقال أندرياس شاشنر، رئيس الحفريات في آثار حاتوسا: "عندما التقطت اللوح لأول مرة، شعرت بثقل أهميته التاريخية".

تمت إضافة حاتوسا إلى قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 1986 وهي موقع العديد من الاكتشافات القديمة المذهلة. تم نقل زوج من تماثيل أبي الهول تم العثور عليهما عند البوابة الجنوبية في حاتوسا لترميمهما إلى ألمانيا في عام 1917.

تمت إعادة القطعة المحفوظة بشكل أفضل إلى تركيا في عام 1924 وتم عرضها في متحف إسطنبول للآثار، وبقي الآخر في ألمانيا حيث تم عرضه في متحف بيرغامون من عام 1934 حتى تم نقله إلى متحف بوغازكوي خارج أطلال حاتوسا، إلى جانب تمثال أبو الهول في اسطنبول، مما أدى إلى لم شمل الزوجين بالقرب من موقعهما الأصلي.