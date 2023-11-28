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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحثة مصرية تقود فريقا للكشف عن فروع نهر النيل المفقودة.. ما القصة؟

الدكتورة إيمان غنيم
الدكتورة إيمان غنيم

بكل تأكيد أن شكل مصر من شرقها لـ غربها تبدل تمامًا منذ عهد الفراعنة حتى وقتنا هذا، ومن بين هذه التغيرات هو شكل نهر النيل، فقد تستعد الدكتورة إيمان غنيم، الأستاذة في قسم علوم الأرض والمحيطات بجامعة UNCW، للقيام برحلة بحثية إلى مصر في ديسمبر 2023 على أمل الكشف عن الفروع المفقودة لنهر النيل وعمل خريطة كاملة للنهر.


الدكتورة إيمان غنيم هي المحقق الرئيسي في هذه البعثة مع محققين رئيسيين مشاركين من جامعة ممفيس، وجامعة شيكاغو، وجامعة ماكواري، أستراليا.

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وقد حصل هذا المشروع على منح من المؤسسة الوطنية للعلوم بالإضافة إلى Explorer Club وWarner Brothers Discovery. إن المعلومات التي سينتجها هذا البحث سيكون لها تأثيرات مستمرة على العديد من التخصصات العلمية في مصر، وستكون التأثيرات الدائمة التي ستتموج من الاكتشافات التي تم تحقيقها أبدية.

وتقول غنيم: "الأهمية كبيرة على المستوى الشخصي، لأنني ولدت وترعرعت هناك، فطوال الوقت، كنا نقود سيارتنا إلى الصحراء الغربية حيث توجد كل هذه الآثار القديمة الرائعة والمعابد والمقابر، لقد كنت مفتونًا بهذه الحضارات القديمة".

حصلت غنيم على درجة البكالوريوس في الجغرافيا والماجستير في الجيومورفولوجيا من جامعة طنطا بمصر، وأكملت درجة الدكتوراه، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الجغرافيا الطبيعية من كلية العلوم بجامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة عام 2002، حيث كتبت أطروحتها حول توصيف احتمالات الفيضانات المفاجئة في منطقة البحر الأحمر القاحلة في مصر.

يهدف هذا المشروع إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية المكانية (GIS) لمسح المنطقة المحددة من الفضاء، ويعد الاستشعار عن بعد أداة قوية ومناسبة بشكل فريد لمشروع مثل هذا، ووفقا لغنيم، يعد الاستشعار عن بعد حاليا الطريقة المثالية لمنحنا الوصول إلى فروع النيل القديمة والمدفونة وعالم المعلومات الموجود تحت الأرض.

تقول غنيم: "لا يمكن إنجاز هذا العمل دون استخدام التكنولوجيا الجغرافية المكانية'. وتناقش كيف توفر هذه التكنولوجيا المعلومات التي لا تراها عند المشي في الميدان، وستستمر هذه الخريطة في إفادة علماء الآثار، وعلماء الهيدرولوجيا القديمة، وعلماء الجيوفيزياء، وعلماء الأنثروبولوجيا وغيرهم الكثير، ولكنها تُصنع من الصفر الخطوة الأولى هي الاستشعار عن بعد".

تؤمن غنيم بالنظر إلى الصورة الكبيرة. وتقول: "لهذا السبب نبدأ برؤية كل شيء من الأعلى من الفضاء، وستكون صور الأقمار الصناعية الرادارية مفيدة للغاية، كما يوضح غنيم أن الرادار يشبه الأشعة السينية"، وتضيف غنيم: “يمكنه اختراق الأرض وكشف هذا العالم الخفي”.

إذا كان هناك شذوذ تم رصده في صور الأقمار الصناعية المعالجة، فسيذهب الفريق إلى هذا الموقع المحدد لإجراء مسوحات جيوفيزيائية وعينات من التربة لتحديد ما إذا كان الشذوذ بالفعل فرعًا سابقًا محتملاً لنهر النيل.

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وتأمل غنيم أن يتمكن من رسم أكبر قدر ممكن من الخرائط حول الفروع من حيث عرضها وعمقها ومكان السد. سيساعد ذلك في تحديد المكان الذي بنى فيه الناس منازلهم، بالإضافة إلى تأريخ العينات والتأكد من أن القناة المعنية كانت نشطة بالفعل خلال فترة الحضارة المصرية القديمة.

وتوضح غنيم: "النيل هدية لمصر وسط الصحراء، فالصحراء الكبرى إنه المكان الوحيد الذي تتوفر فيه المياه الجارية، ولم تقم أي حضارة في العالم بدون مياه عذبة، يشير غنيم إلى نهر النيل باعتباره نوعًا من الطريق السريع الفائق الذي يسمح بنقل كميات كبيرة من المواد والسلع والقوى العاملة التي يمكنها التنقل بكفاءة داخل نهر النيل وفروعه السابقة".

وقد تم تقليص نهر النيل إلى فرعين رئيسيين، رشيد ودمياط. تتم صيانتها ومعالجتها يدويًا مما يغير أنماط التدفق الطبيعي بشكل كبير، كما تغير النهر بشكل طبيعي مع مرور الوقت.

علماء الآثار والعديد من مجالات العلماء الأخرى الذين يستخدمون النيل كأداة لافتراض مواقع المواقع الأثرية القديمة سيستفيدون بشكل كبير من خريطة كاملة للنهر. ومن شأنه أن يوفر بيانات حول مكان تدفق النهر والحضارات المجاورة التي من المحتمل أن تكون قد بنيت بجانبه، مما يساعد في الحفاظ على المزيد من المواقع قبل أن يتم البناء عليها أو تدميرها.

وعلى الرغم من عملها بالقرب من المعالم التاريخية وحولها، إلا أن غنيم لا تتوقع أي معارضة لمشروعها، يتم تشجيع مثل هذه المشاريع من قبل الحكومة، وتشير:"عندما تدرس مثل هذا الموقع التاريخي الفريد، فمن المهم حقًا لأنك تدرس التراث العالمي، وليس فقط التراث المصري".
وتقول غنيم: "نريد تعليم الأطفال احترام الأرض، واحترام عالم الآثار الذي يأتي لاستكشاف الأرض، لمنحهم هذه الرؤية للمستقبل، لقد درست لأكون قادرًا على القيام بذلك ولكي أكون قادرًا على رد الجميل لمصر”.

وتأمل غنيم في إلهام الشباب المحلي، وخاصة الفتيات الصغيرات، لفهم هذا الدافع لمتابعة ما أنت شغوف به وكل ما يمكن أن يأتي منه.

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