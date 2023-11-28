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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أطول بركان نشط في العالم يقع أسفل القارة القطبية.. ينذر بكارثة

صدى البلد

القارة القطبية الجنوبية هي أرض الجليد، حيث يصل متوسط ​​درجات الحرارة الداخلية باستمرار إلى -43.5 درجة مئوية على مدار السنة، وبالرغم من ذلك فهي موطن للعديد من البراكين، ولعل أشهر بركان هو جبل إريبوس، وهو أطول بركان نشط في أي مكان في القارة القطبية الجنوبية.

واندلع بركان إريبوس آخر مرة في عام 2020، وسارع العلماء إلى مراقبة واستيعاب جميع البيانات التي يمكنهم الحصول عليها منه، ولكن هناك جانب أكثر شرا للقارة القطبية الجنوبية لم يكتشفه الباحثون إلا في السنوات الأخيرة، وهو نظام يتكون من أكثر من 100 بركان منتشرة تحت الأرض والتي يمكن أن تؤثر على تغير عالمي خطير في حالة ثورانها.

وفي عام 2017، قام فريق من جامعة إدنبرة برسم خريطة للبطن المظلم للقارة القطبية الجنوبية، ووجدوا أكبر منطقة بركانية على وجه الأرض، ووجد أنه يقع على بعد كيلومترين فقط تحت السطح ويختبئ تحت طبقة جليدية، ويمتد عبر الجبهة الغربية للمحتوى.

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واقترح الباحثون المشاركون أن المنطقة كانت أكبر من سلسلة التلال البركانية في شرق أفريقيا، والتي تم تصنيفها على أنها تحتوي على أكبر تجمع للبراكين في العالم.

اقترح جون سميلي، أستاذ علم البراكين في جامعة ليستر، أن أدنى حركة من هذه البراكين يمكن أن تخلق كميات كبيرة من المياه الذائبة، وذلك لأن هذه المياه سوف تتدفق إلى البحر عبر الجداول وترتفع المستويات العالمية ببطء ولكن بثبات.

وكتب في مقالة في The Conversation: "ستذيب البراكين كهوفًا ضخمة في قاعدة الجليد وتخلق كميات هائلة من المياه الذائبة"، ونظرًا لأن الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية رطبة، وليست متجمدة في قاعها، تخيل مكعبًا من الثلج على سطح عمل المطبخ - فإن المياه الذائبة ستكون بمثابة مادة تشحيم ويمكن أن تتسبب في انزلاق الجليد المغطي وتحركه بسرعة أكبر.

ومع ذلك، يمكن لهذه البراكين أيضًا تثبيت الجليد، حيث تمنحه شيئًا يمكن الإمساك به، تخيل أن نفس مكعب الجليد يتعثر على جسم على شكل كتلة،وعلى أية حال، فإن حجم المياه التي يمكن أن يتولدها حتى بركان كبير لا يمثل سوى وخز صغير مقارنة بحجم الجليد المغطي.

لذا فإن ثورانًا واحدًا لن يكون له تأثير كبير على تدفق الجليد، ما يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، هو إذا انفجرت عدة براكين بالقرب من أو تحت أي من 'التيارات الجليدية' البارزة في غرب القارة القطبية الجنوبية.


ويوجد حوالي 80% من احتياطيات المياه العذبة على الكوكب في القارة القطبية الجنوبية، وفي السيناريو الذي تذوب فيه تلك المخزونات الجليدية، يمكن أن يرتفع مستوى سطح البحر العالمي بنحو 60 مترًا.

ومن شأنه أن يخلق بيئة غير صالحة للسكن للبشر، مما يؤدي إلى إغراق جزء كبير من المناطق الساحلية في العالم ويؤدي إلى فشل المحاصيل واحتمال المجاعة.

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وقال البروفيسور سميلي: "الجداول الجليدية هي أنهار من الجليد تتدفق بسرعة أكبر بكثير من المناطق المحيطة بها، فإنها المناطق التي يتم من خلالها تسليم معظم الجليد في القارة القطبية الجنوبية إلى المحيط، وبالتالي فإن التقلبات في سرعتها يمكن أن تؤثر على مستوى سطح البحر".

فإذا تم توجيه مادة التشحيم الإضافية التي توفرها الانفجارات البركانية المتعددة تحت تيارات الجليد، فإن التدفق السريع اللاحق قد يؤدي إلى إلقاء كميات غير عادية من الجليد الداخلي السميك لغرب القارة القطبية الجنوبية في المحيط، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر.

من المحتمل أن تكون البراكين تحت الجليد هي التي أدت إلى تدفق سريع للتيارات الجليدية القديمة إلى جرف روس الجليدي الشاسع، وهو أكبر جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية.

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