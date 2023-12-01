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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رسالة في زجاجة.. ناسا تتيح للجمهور كتابة أسمائهم وإرسالها للفضاء

صدى البلد

تتيح وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء، للناس فرصة إرسال أسمائهم لمسافة مليارات الكيلومترات إلى الفضاء على متن مهمتها القادمة إلىكوكب المشتري.


 

ستشهد مبادرة “رسالة في زجاجة” نقش أسماء الأشخاص على مركبة الفضاء "أوروبا كليبر"، وسيتمكن أفراد الجمهور من كتابة أسمائهم مجانًا قبل نهاية عام 2023.


 

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كما نُقش على "أوروبا كليبر" قصيدة للشاعرة الأمريكية  "أدا ليمون" الحائزة على جائزة، بعنوان "في مديح الغموض" وهي قصيدة كتبتخصيصًا لمهمة أوروبا.


 

وقد عُرضت القصيدة في مكتبة الكونجرس في وقت سابق من هذا العام عندما تم الكشف عن حملة ناسا لأول مرة، وقالت الكاتبة أدا: "كانتكتابة هذه القصيدة واحدة من أعظم الأوسمة في حياتي، ولكنها أيضًا واحدة من أصعب المهام التي تم تكليفي بها على الإطلاق".


 

من المقرر إطلاق المهمة في أكتوبر 2024، لتصل إلى مدار كوكب المشتري على بعد 2.9 كيلومتر (1.8 مليار ميل) في عام 2030،وستهدف إلى التحقق مما إذا كان المحيط الموجود أسفل القشرة الجليدية لأوروبا يمكن أن يؤوي حياة.


 

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ستدخل المركبة الفضائية التي تتحمل الإشعاع في مدار دائري حول كوكب المشتري، وستقوم بتحليق قريب من القمر الجليدي لدراستهباستخدام أدواتها الموجودة على متنها. ويأمل العلماء أن يحتوي أوروبا على جميع المكونات اللازمة لظهور الحياة وتطورها.


 

وقال روبرت بابالاردو، عالم المشروع في مهمة أوروبا كليبر: "إذا كانت هناك حياة في مركبة أوروبا، فمن المؤكد أنها كانت مستقلة تمامًا عنأصل الحياة على الأرض، وهذا يعني أن أصل الحياة يجب أن يكون سهلاً للغاية في جميع أنحاء المجرة وخارجها".

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