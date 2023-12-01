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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في ظروف غامضة.. ظهور طائرة بعد اختفائها 80 سنة بإيطاليا

صدى البلد

تم العثور على طائرة مقاتلة اختفت في غارة جوية على إيطاليا قبل أيام قليلة من غزو الحلفاء، مما يحل لغزًا استمر منذ الحرب العالمية الثانية.

اختفى وارن سينجر، وهو طيار أمريكي، بطائرته من طراز P-38 Lightning في 25 أغسطس 1943، أثناء هجوم على المطارات الإيطالية بالقرب من فوجيا، شرق البلاد، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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سعت المهمة إلى إضعاف الرد الجوي الإيطالي على عمليات الإنزال القادمة، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث دمرت 65 طائرة معادية على حساب سبع طائرات من طراز P-38.

لكن الملازم الثاني سينجر لم يصل أبدًا إلى هدفه، وتظهر سجلات القوات الجوية أنه شوهد آخر مرة وهو يطير بالقرب من مانفريدونيا، وهي بلدة تقع على بعد 22 ميلاً شرق فوجيا.

والآن بعد مرور 80 عامًا، عثر الغواصون على حطام طائرة سينجر على عمق 12 مترًا (40 قدمًا) تحت خليج مانفريدونيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

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وقال الغواص الذي تعرف على الحطام، فابيو بيسكيوتي، إن الطائرة في حالة جيدة بشكل مدهش، وأوضح: "الطائرة في حالة جيدة جدًا، على الأرجح تعرضت لعطل ميكانيكي وسقطت في الماء".

وأشار :"لم تتعرض لضربة قوية بالمدافع المضادة للطائرات لأنها كانت بعيدة جدًا عن الساحل، نحن نتحدث عن أربعة أميال، أكثر أو أقل".

وقال الدكتور بيسكيوتي، الذي يقود مجموعة الدراسة تحت الماء في الدوري البحري الإيطالي، إنه لم يكن هناك أي أثر للجثة، ويعتقد أن الملازم الثاني سينجر ربما نجا من الحطام لكنه غرق بعد ذلك.

كان الطيار سينجر، الذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، قد تزوج من زوجته مارجريت، التي تزوجها قبل خمسة أشهر من الحرب، والتي أنجبت فيما بعد ابنتهما بيجي في يناير 1944.

ليحي أحفاده ذكراه من بعد وفاته، فيقول حفيده ديف كلارك: "وارن بطل بالنسبة لنا جميعا، ونحن نحبه، لقد كان شابًا صغيرًا جدًا يتمتع بالحب والأمل والأحلام، وأحد الأشياء المدهشة حقًا في القصة هو أن وارن لديه 12 نسلًا، ونحن جميعًا على قيد الحياة بسبب الوقت القصير جدًا الذي قضته مارغريت ووارن معًا".

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