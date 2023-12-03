كويكب ضخم يشكل خطورة على الأرض.. تفاصيل

الكويكبات بجميع الأشكال والأحجام تحمل أسرارًا وأدلة رائعة حول أصول الكون، تأتي غالبية الصخور الفضائية من حزام الكويكبات الرئيسي في نظامنا الشمسي، الواقع بين المريخ والمشتري.

يشكل حوالي مليون من هذه الكويكبات الحزام ويدور حول الشمس في دوائر 'بيضاوية' غريبة، تتدحرج وتسقط عبر الفضاء. وتعني طبيعتها غير المنتظمة أن الكثير منها إما في مسار تصادمي مع الأرض أو على الأقل سيكون في مرحلة ما في المستقبل. حياتهم.

ولكن هناك واحد من بينها أثار مخاوف علماء ناسا، وهو أن 2007 FT3 يمكن أن يضرب في وقت أقرب بكثير من أي كويكب آخر. تختفي بعض الكويكبات في الكون بمجرد رصدها من قبل العلماء، ويعتبر 2007 FT3 نفسه أحد الكويكبات. من هؤلاء.

تم اكتشافه في عام 2007، وسرعان ما فقد باحثو وكالة ناسا مسار رحلة الصخرة الفضائية تمامًا، مما يعني تصنيفها على أنها "كويكب مفقود"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وتتوقع وكالة الفضاء حاليًا أن 2007 FT3 لديه فرصة بنسبة 0.0000096%، أو 1 من كل 10 ملايين، لضرب كوكبنا في 3 مارس 2030، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن التقديرات الإضافية تشير إلى أن الصخرة يمكن أن تصطدم بالكوكب قبل ذلك، في 5 أكتوبر. 2024، مع احتمال 0.0000087 بالمئة، أو 1 من 11.5 مليون.

إنها أول نقطة معروفة يتعرض فيها كويكب كبير الحجم لخطر الاصطدام بالأرض. أي تأثير من هذا القبيل لديه القدرة على إطلاق طاقة تعادل تفجير 2.6 مليار طن من مادة تي إن تي.

قد تظن أن منظمة مثل وكالة ناسا قد ابتكرت تقنية لمنع ضربات الكويكبات، لكنك مخطئ، في الوقت الحاضر، لا تمتلك أي وكالة فضاء أو حكومة على وجه الأرض أي معدات محددة يمكنها إبعاد كويكب قادم، حتى لو حصلنا على تحذير لمدة خمس إلى عشر سنوات.

في العام الماضي فقط، جربت وكالة ناسا اختبارها التجريبي لإعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) والذي استخدمت فيه مركبة فضائية لدفع الكويكب ديمورفوس بعيدًا عن المسار، كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تغيير حركة جسم سماوي، وأول عرض واسع النطاق لتقنية انحراف الكويكبات.

ومع ذلك، فقد استغرق إعداده وقتًا طويلاً وتم نشره ضد صخرة فضائية لا تشكل تهديدًا كبيرًا على الأرض، في العام الماضي فقط، جربت وكالة ناسا اختبارها التجريبي لإعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) والذي استخدمت فيه مركبة فضائية لدفع الكويكب ديمورفوس بعيدًا عن المسار.

كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تغيير حركة جسم سماوي، وأول عرض واسع النطاق لتقنية انحراف الكويكبات، ومع ذلك، فقد استغرق إعداده وقتًا طويلاً وتم نشره ضد صخرة فضائية لا تشكل تهديدًا كبيرًا على الأرض. ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن القيام بخطوة مماثلة بمثل هذه المهلة القصيرة والقليل من التخطيط.

وفي ذلك الوقت، قال مدير ناسا، بيل نيلسون، في بيان: "تظهر هذه المهمة أن ناسا تحاول أن تكون مستعدة لأي شيء يلقيه الكون علينا. لقد أثبتت ناسا أننا جادون كمدافعين عن الكوكب".