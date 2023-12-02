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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نوع جديد من فيروس كورونا يثير القلق في أمريكا.. تفاصيل

صدى البلد

ينتشر نوع جديد من فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ليثير القلق، ولكن الخبراء طالبوا الناس بعدم الذعر من تلك السلالة الجديدة.

BA.2.86 هو طفرة في متغير Omicron BA.2 وهو مسؤول عن حالة واحدة تقريبًا من كل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما قدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين الماضي.

وهذا يقترب من ثلاثة أضعاف النسبة التي كانت موجودة قبل أسبوعين، ومع ذلك، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا ترتفع، ويبدو أن السلالة الجديدة تحل محل السلالات الأخرى بدلاً من بدء موجة جديدة.

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وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها النوع المتغير، الذي يطلق عليه اسم Pirola، بدرجة كافية ليتم إدراجه بمفرده كجزء من تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضرب فيه موجة من الالتهاب الرئوي لدى الأطفال مقاطعة أوهايو وماساتشوستس، على غرار تفشي المرض في الصين وأجزاء من أوروبا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

BA.2.86 هو الأكثر شيوعًا في الشمال الشرقي، مع 13 بالمائة من الحالات في نيويورك ونيوجيرسي.

لكن البديل لا يزال خفيفا وليس من المرجح أن يؤدي إلى الوفاة. وقالت مراكز السيطرة على الأمراض في تقريرها إن BA.2.86 لا يبدو أنه يؤدي إلى زيادات في حالات العدوى أو دخول المستشفيات.

قالت الوكالة إنها تتفق مع تقييم المخاطر الأخير لمنظمة الصحة العالمية لـ BA.2.86، والذي قال إن المخاطر على الصحة العامة التي يشكلها هذا المتغير منخفضة، مقارنة بالمتغيرات الأخرى المنتشرة.

ومع ذلك، عززت تصنيفها لـ BA.2.86 إلى متغير محل الاهتمام بدلاً من متغير تحت المراقبة، وتم تصنيف XBB.1.5 وXBB.1.6 وEG.5 كمتغيرات محل اهتمام منظمة الصحة العالمية، لا توجد متغيرات حالية مثيرة للقلق، وهو التصنيف الأعلى.

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حذر العلماء لأول مرة من BA.2.86 في أغسطس. وكان لديه أكثر من 30 طفرة في بروتيناته الشوكية، مما يجعله متميزا وراثيا عن الإصدارات الأخرى من الفيروس المسبب لمرض كوفيد، ويثير قلق العلماء من أنه قد يتهرب من المناعة التي توفرها اللقاحات.

لكن BA.2.86 لم ينطلق وتشير بعض الدراسات إلى أنه أثناء تحوره، فقد جزءًا من قدرته على إصابة الخلايا، مما أدى إلى تباطؤ نموه.

حاليًا، المتغير السائد هو HV.1 - وهي طفرة على متغير EG.5 والتي أثارت القلق في وقت سابق من هذا العام - وتتسبب في حالة واحدة تقريبًا من كل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد.

ووجدت دراسات أخرى أن لقاح كوفيد قدم بعض الحماية ضد المتغير، وفي آخر تحديث لها، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها لا تعرف ما إذا كانت العدوى BA.2.86 تسببت في أعراض مختلفة عن المتغيرات الأخرى، وقالت إن الأعراض متشابهة بشكل عام في جميع المجالات.

وقالت: "إن أنواع الأعراض ومدى شدتها تعتمد عادة على مناعة الشخص أكثر من النوع الذي يسبب العدوى".

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