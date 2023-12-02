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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطوات يجب اتباعها عند النوم لتسهم في إطالة العمر.. ما هي؟

صدى البلد

أن تغرق في نوم عميق لـ 7 ساعات؛ فتلك هي المدة المثالية التي يجب أن تنامها يوميا، وفقًا لدراسات متعددة، حيث وجدت الأبحاث منذ فترة طويلة، أن أولئك الذين ينامون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا؛ هم أقل عرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض، بل ويعيشون لفترة أطول.

ومن المثير للدهشة أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الحفاظ على روتين نوم ثابت يمكن أن يكون أكثر فائدة من قضاء المزيد من الوقت في النوم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأوصى الدكتور كريس وينتر، طبيب الأعصاب وخبير النوم ومضيف برنامج Sleep Unplugged Podcast، بالذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح.

وقال: "بشكل عام، تعد جداول النوم مهمة لأن أجسامنا تعمل بشكل أفضل عندما تكون قادرة على توقع ما سيأتي بدلا من مجرد الاستجابة له، ويتوقع جسمك حدوث الباقي في وقت معين، لذا إذا كان ذلك يتغير دائمًا؛ فإن الكثير من الأشياء التي تحدث نتيجة للنوم، لن تحدث، أو ليست فعالة؛ لأن عقلك ليس متأكدًا تمامًا من موعد حدوثها".

فيما وجدت دراسة، نشرت الشهر الماضي، في The Journal of Sleep، أن الحفاظ على روتين نوم منتظم؛ يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 20 بالمائة.

وأشار الباحثون أيضًا، إلى أنه على الرغم من أهمية مقدار الوقت الذي يقضيه الإنسان في النوم؛ إلا أن النوم الأقصر والأكثر انتظامًا، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، مقارنة بالنوم لفترة أطول، مع أوقات نوم غير منتظمة.

ويستخدم الدكتور وينتر، مثالا لبعض عمال المناوبات الذين يتناوبون بانتظام من نوبات النهار إلى الليل، مما يؤدي إلى ذهابهم إلى الفراش في أوقات غير منتظمة.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعملون باستمرار في نوبات ليلية؛ سيكونون أقل عرضة لخطر المشاكل الصحية؛ لأن روتين نومهم منتظم.

وعلى مدار اليوم، ينتج الجسم هرمونات مثل الكورتيزول الذي ينظم التوتر، والسيروتونين الذي يتحكم في الحالة المزاجية.

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وفي الشخص السليم، تصل مستويات الكورتيزول إلى ذروتها في حوالي الساعة 8 صباحًا، مما يوقظنا، وتنخفض إلى أدنى مستوياتها عند الساعة 3 صباحًا في اليوم التالي، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى ذروتها بعد خمس ساعات.

ومن الناحية المثالية، سيتم تحفيز هذه الذروة عند الساعة 8 صباحًا عن طريق التعرض لأشعة الشمس، إن لم يكن عن طريق الإنذار، وعندما يحدث ذلك، ستبدأ الغدد الكظرية والدماغ في ضخ الأدرينالين.

وبعد الظهر، تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض المطرد. يتباطأ التمثيل الغذائي، ويبدأ التعب. ويتحول السيروتونين تدريجيًا إلى الميلاتونين، الذي يسبب النعاس.

ونظرًا لأن النوم يتغير دائمًا بالنسبة للعاملين في المناوبات، فإن أجسامهم لا تستطيع تنظيم إنتاج الهرمونات بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ضعف النوم، وصعوبة التركيز، ونقص الطاقة، وتقلب المزاج.

لا تقلق إذا لم تتمكن من النوم في وقت نومك المحدد، فيوضح "وينتر" :"أعتقد أن الناس ينزعجون حقًا في بعض الأحيان إذا حاولوا جعل وقت استيقاظهم أو وقت نومهم صارمًا للغاية لأنهم لا يستطيعون النوم في ذلك الوقت، ولكن لا بأس".

ويكمل: "إذا ذهبت إلى الفراش في الساعة 11 صباحًا، ولم تشعر أنك تغفو، فأعتقد أن أول شيء يجب أن تفهمه هو أن هذا أمر طبيعي، وإذا ذهبت للنوم في وقت لاحق من الليل، فلا تأخذ قيلولة طويلة لتعويض ذلك. وقد يزيد هذا من صعوبة النوم عندما يبدأ وقت النوم".

وقال الدكتور وينتر: "إن القيلولة غالبا ما تؤدي إلى إدامة مشكلة النوم وتحول ليلة منعزلة وصعبة للنوم، إلى شيء مزمن ومستديم بشكل أكثر"، وتوصي مؤسسة النوم، بالاسترخاء في نفس الوقت كل ليلة، مع كتاب أو موسيقى أو حمام دافئ؛ لتعويد الجسم على روتين ثابت.

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