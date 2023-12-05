عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم ير من قبل.. فيروس غامض ينتشر في هذه الدولة

صدى البلد

أدى فيروس لم يسبق له مثيل إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا في بيرو بالمرض، فقد ذهب المريض، إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض تشمل الحمى والقشعريرة وآلام في العضلات والمفاصل.

ومن غير الواضح ما إذا كان عامل البناء قد تعافى من مرضه الذي وصف بأنه مثل الملاريا وحمى الضنك، لكن العلماء، الذين اكتشفوا العامل الممرض بعد أخذ عينة من دمه، حذروا من أن الفيروس ينتشر على الأرجح في غابة وسط بيرو.

txt

مفاجأة تقلب مجرى تاريخ الأهرامات في مصر.. ما القصة؟

txt

هذه البلدان مهددة بـ تسوماني خلال الساعات المقبلة.. تعرف عليها

ودعوا مسؤولو الصحة إلى مراقبة الفيروسات التي تسبب أعراضًا تشبه أعراض الملاريا حتى يتمكنوا من اكتشاف العدوى الناشئة وحماية الصحة العامة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الفيروس هو فيروس وريدي يمكن أن ينتشر عن طريق ذبابة الرمل أو البعوض أو القراد، وتؤدي العدوى إلى ارتفاع في درجة الحرارة والصداع الشديد وآلام في العضلات والتهاب السحايا.

حمى الوادي المتصدع هي المرض الأكثر شهرة الذي يمكن أن يسببه الفيروس الوريدي، يمكن للأشخاص الذين يصابون بهذا أن يصابوا بحمى نزفية تهدد حياتهم، والتي تسبب نزيفًا من الفم والعينين والأذنين، وكذلك الأعضاء الداخلية.

حتى الآن، تم اكتشاف ثلاثة فيروسات وريدي فقط تسبب الحمى في بيرو، وقد ظهر المريض في مستشفى دي لا ميرسيد تشانشاميو في وسط بيرو في يونيو 2019. وشملت أعراضه الصداع والتعب والحساسية للضوء وفقدان الشهية.

أخذ المسعفون عينة دم وأرسلوها للفحص المعملي، وقام الباحثون في وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية في ليما بتحليل العينة واكتشفوا فيروس كانديرو الوريدي، ومع ذلك أظهرت أجزاء من الفيروس اختلافات عن فيروس كانديرو لا يمكن تفسيرها بطفرة الفيروس، مما يشير إلى إصابة الرجل بفيروس جديد.

وأشار التحليل إلى أن العامل الممرض قد تم تشكيله من خلال إعادة تمشيط فيروس كانديرو بسلالة جديدة من فيروس إيكارات، وقال الفريق، بقيادة فني الأبحاث جيلدا ترونكوس، إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن نوعًا جديدًا من فيروس إيشاريت ينتشر في غابات وسط بيرو.

txt

كويكب ضخم يشكل خطورة على الأرض.. تفاصيل

txt

نجم مارق يصطدم بـ الأرض.. كيف ومتى؟

وكتبوا في دورية الأمراض المعدية الناشئة أن المرض الذي يسببه الفيروس يشبه حمى الضنك والملاريا وغيرها من الالتهابات الاستوائية، وحذر الباحثون من أن هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة بين المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض للكشف عن الفيروسات الجديدة وحماية الصحة العامة.

ودعوا إلى إجراء دراسات بيئية لمعرفة مدى انتشار السلالة الجديدة داخل المنطقة وتحديد المصادر المحتملة للعدوى، واستجابة للفيروس الجديد، ردد رؤساء الصحة في المملكة المتحدة دعوات لمراقبة المرضى الذين يعانون من مرض يسبب الحمى.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة  البريطانية إن هذا ضروري للكشف عن مسببات الأمراض الجديدة والناشئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

موضوعات متعلقة

مفاجأة تقلب مجرى تاريخ الأهرامات في مصر.. ما القصة؟

هذه البلدان مهددة بـ تسوماني خلال الساعات المقبلة.. تعرف عليها

تحت الماء.. العثور على جـ .ثـة عمرها 13 ألف سنة تكشف أسرارا عن أمريكا

الذكاء الاصطناعي يعيد الموتى إلى الحياة.. كيف ذلك؟

هذا ما يحدث للجسم عند البقاء مستيقظًا لأكثر من 18 ساعة.. تفاصيل مهمة

كويكب ضخم يشكل خطورة على الأرض.. تفاصيل

نجم مارق يصطدم بـ الأرض.. كيف ومتى؟

بعد تفشيه في عدة دول.. تعرف على أعراض متلازمة الرئة البيضاء

ترشيحاتنا

شبورة مائية.. هيئة الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

القيادة المركزية الأمريكية: استهداف قواعدنا في سوريا بـ15 صاروخا من داخل العراق

رضا حجازي: اهتمام الرئيس السيسي بقطاع التعليم غير مسبوق

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول| ما هي؟

وزير التربية والتعليم: الرئيس السيسي وجه بتعيين 150 ألف معلم

وداعًا أرقام الهواتف.. واتساب WhatsApp يستعد لتغيير كبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم العروسة.. مفيدة شيحة تثير الجدل بفستان لافت من خطوبة ابنتها

جوليا روبرتس تخرج عن صمتها بشأن حبيبها السابق.. ماذا قالت؟

بعد المقاطعة.. طريقة عمل غسول الفم الطبي

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ