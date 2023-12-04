عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هذه البلدان مهددة بـ تسوماني خلال الساعات المقبلة.. تعرف عليها

صدى البلد

أثار زلزال مروع بقوة 7 درجات على مقياس ريختر تحذيرا من حدوث تسونامي في اليابان، في أعقاب زلزال مماثل وقع في الفلبين قبل 24 ساعة فقط.

يأتي ذلك بعد أن تسببت هزة أرضية قوية ضربت جنوب الفلبين في حالة من الذعر والفوضى، أدت إلى وفاة شخص وإصابة عدة أشخاص، وأدى زلزال كبير آخر، بلغت قوته سبع درجات، إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في اليابان.

وصدرت أوامر إخلاء في أجزاء من محافظة أوكيناوا، مما أثر على آلاف الأشخاص. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزال يوم السبت بلغت قوته 7.6 درجة ووقع على عمق 20 ميلا.

txt

هذا ما يحدث للجسم عند البقاء مستيقظًا لأكثر من 18 ساعة.. تفاصيل مهمة

txt

كويكب ضخم يشكل خطورة على الأرض.. تفاصيل

وكان مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ قد حذر في البداية من احتمال وقوع موجات تسونامي في جنوب الفلبين وإندونيسيا وبالاو وماليزيا، لكنه سحب تحذيره في وقت لاحق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبشكل مأساوي، توفيت امرأة حامل عندما انهار جدار خرساني يبلغ ارتفاعه 15 قدمًا عندما اهتزت الأرض في مدينة تاجوم بمقاطعة دافاو ديل نورتي، وفقًا لرئيس إدارة التخفيف من آثار الكوارث في المدينة، شيلدون إيسيدورو.

وأصيب زوجها وابنتها، وقال إيسيدورو، الذي كان في منزله عندما بدأت الأرض تهتز، إن طفلين آخرين ووالديهما قفزوا من نافذة الطابق الثاني في حالة من الذعر عندما تمايل منزلهم، لكنهم لم يصابوا بعد أن سقطوا على قطعة أرض عشبية.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء مئات المرضى من مستشفى تاجوم، لكن تمت مرافقتهم لاحقًا بعد أن أظهر الفحص عدم وجود أضرار كبيرة في المبنى، وقال مسؤولون إن آلاف السكان بقوا خارج منازلهم لساعات في العديد من البلدات بسبب المخاوف من الزلزال والتسونامي، بما في ذلك بعض المناطق التي غمرتها الأمطار الغزيرة أثناء الليل.


ونصح تيريسيتو باكولكول، رئيس المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، السكان بالقرب من مركز الزلزال تحت سطح البحر بضرورة الإخلاء على الفور، وقال لوكالة أسوشييتد برس إن أولئك الذين يعيشون على طول ساحل مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو الشرقية يجب أن يتوجهوا إلى مناطق مرتفعة أو ينتقلوا إلى الداخل.

تُظهر الصور التي تمت مشاركتها على صفحة فيسبوك لبلدة هيناتوان في مقاطعة سوريجاو ديل سور السكان المحليين وهم يفرون إلى مناطق أكثر أمانًا سيرًا على الأقدام أو باستخدام مركبات مختلفة. وبحلول يوم الأحد، عاد العديد ممن لجأوا إلى مراكز الإجلاء إلى ديارهم، وفقًا للمسؤولين.

txt

تعرف على متلازمة الرئة البيضاء المنتشرة بقوة في العالم

txt

خطوات يجب اتباعها عند النوم لتسهم في إطالة العمر.. ما هي؟

وبعد إجراء عمليات الفحص، أكد مسؤولو الطيران المدني عدم وقوع أضرار كبيرة في العديد من المطارات في الجنوب وأن الرحلات الجوية تعمل بشكل طبيعي.

الفلبين، المعروفة بكونها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث، تتعرض بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من الصدوع الزلزالية حول المحيط. وتواجه البلاد أيضًا حوالي 20 إعصارًا وعاصفة كل عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

موضوعات متعلقة

هذا ما يحدث للجسم عند البقاء مستيقظًا لأكثر من 18 ساعة.. تفاصيل مهمة

كويكب ضخم يشكل خطورة على الأرض.. تفاصيل

نجم مارق يصطدم بـ الأرض.. كيف ومتى؟

بعد تفشيه في عدة دول.. تعرف على أعراض متلازمة الرئة البيضاء

بيئة عمل شديدة الخطورة.. عاملون في شركة جيف بيزوس يقتربون من الموت

تعرف على متلازمة الرئة البيضاء المنتشرة بقوة في العالم

خطوات يجب اتباعها عند النوم لتسهم في إطالة العمر.. ما هي؟

نوع جديد من فيروس كورونا يثير القلق في أمريكا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

أبناء النادي يحضرون كل المباريات.. أول تعليق من ميدو على فوز الزمالك في دوري الجمهورية على الأهلي

هذه البلدان مهددة بـ تسوماني خلال الساعات المقبلة.. تعرف عليها

حارس شباب الزمالك : الفوز على الأهلي في القمة طبيعي.. وعواد يدعمني دائما

اخترقت الحدود.. تحذير خطير من الصين إلى الولايات المتحدة بسبب سفينة حربية

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول البيض المسلوق على الفطور

طريقة عمل طاقية السلطان الهش واللذيذة

اقتبس منها أفلام رعب.. قصة سفينة ماري سيلست اختفى طاقمها ولم يظهر حتى اليوم

ماذا يحدث للرجال عند تناول حمص الشام

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ