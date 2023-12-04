هذه البلدان مهددة بـ تسوماني خلال الساعات المقبلة.. تعرف عليها

أثار زلزال مروع بقوة 7 درجات على مقياس ريختر تحذيرا من حدوث تسونامي في اليابان، في أعقاب زلزال مماثل وقع في الفلبين قبل 24 ساعة فقط.

يأتي ذلك بعد أن تسببت هزة أرضية قوية ضربت جنوب الفلبين في حالة من الذعر والفوضى، أدت إلى وفاة شخص وإصابة عدة أشخاص، وأدى زلزال كبير آخر، بلغت قوته سبع درجات، إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في اليابان.

وصدرت أوامر إخلاء في أجزاء من محافظة أوكيناوا، مما أثر على آلاف الأشخاص. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزال يوم السبت بلغت قوته 7.6 درجة ووقع على عمق 20 ميلا.

وكان مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ قد حذر في البداية من احتمال وقوع موجات تسونامي في جنوب الفلبين وإندونيسيا وبالاو وماليزيا، لكنه سحب تحذيره في وقت لاحق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبشكل مأساوي، توفيت امرأة حامل عندما انهار جدار خرساني يبلغ ارتفاعه 15 قدمًا عندما اهتزت الأرض في مدينة تاجوم بمقاطعة دافاو ديل نورتي، وفقًا لرئيس إدارة التخفيف من آثار الكوارث في المدينة، شيلدون إيسيدورو.

وأصيب زوجها وابنتها، وقال إيسيدورو، الذي كان في منزله عندما بدأت الأرض تهتز، إن طفلين آخرين ووالديهما قفزوا من نافذة الطابق الثاني في حالة من الذعر عندما تمايل منزلهم، لكنهم لم يصابوا بعد أن سقطوا على قطعة أرض عشبية.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء مئات المرضى من مستشفى تاجوم، لكن تمت مرافقتهم لاحقًا بعد أن أظهر الفحص عدم وجود أضرار كبيرة في المبنى، وقال مسؤولون إن آلاف السكان بقوا خارج منازلهم لساعات في العديد من البلدات بسبب المخاوف من الزلزال والتسونامي، بما في ذلك بعض المناطق التي غمرتها الأمطار الغزيرة أثناء الليل.



ونصح تيريسيتو باكولكول، رئيس المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، السكان بالقرب من مركز الزلزال تحت سطح البحر بضرورة الإخلاء على الفور، وقال لوكالة أسوشييتد برس إن أولئك الذين يعيشون على طول ساحل مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو الشرقية يجب أن يتوجهوا إلى مناطق مرتفعة أو ينتقلوا إلى الداخل.

تُظهر الصور التي تمت مشاركتها على صفحة فيسبوك لبلدة هيناتوان في مقاطعة سوريجاو ديل سور السكان المحليين وهم يفرون إلى مناطق أكثر أمانًا سيرًا على الأقدام أو باستخدام مركبات مختلفة. وبحلول يوم الأحد، عاد العديد ممن لجأوا إلى مراكز الإجلاء إلى ديارهم، وفقًا للمسؤولين.

وبعد إجراء عمليات الفحص، أكد مسؤولو الطيران المدني عدم وقوع أضرار كبيرة في العديد من المطارات في الجنوب وأن الرحلات الجوية تعمل بشكل طبيعي.

الفلبين، المعروفة بكونها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث، تتعرض بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من الصدوع الزلزالية حول المحيط. وتواجه البلاد أيضًا حوالي 20 إعصارًا وعاصفة كل عام.