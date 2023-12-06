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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ليصبح طويل القامة.. رجل يخضع لأكثر عملية جراحية إيلامًا في العالم|ما القصة؟

صدى البلد

رجل كولومبي كان طوله 5 أقدام و8 أقدام، أصبح طوله الآن 6 أقدام بعد إجراء العملية الأكثر إيلامًا في العالم لتطويل ساقيه.

خضع الشاب يفرسون كوسيو الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، لعملية جراحية لإطالة الأطراف قبل ثلاثة أشهر، وهي عملية جراحية مؤلمة ومكلفة تتضمن كسر الساقين، وزرع قضبان مغناطيسية، واستخدام جهاز تحكم عن بُعد لتمديدهما على مدى عدة أشهر.

وعلى الرغم من أن تكلفة هذه العملية تصل إلى 175 ألف دولار، إلا أن جراحي التجميل يقدرون أن عدد الرجال الذين يخضعون لعمليات إطالة الأطراف قد تضاعف في السنوات القليلة الماضية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقال كوسيو، وهو أحد المؤثرين الذين يتابعهم 11 مليوناً على إنستجرام: "لقد خضعت لعملية جراحية الأكثر إيلامًا في العالم كله، وقال كوسيو إنه دفع ما بين 200 مليون و700 مليون بيزو كولومبي للعلاج، وهو ما يتراوح بين 50 ألف دولار و175 ألف دولار.

تتضمن الجراحة قطع العظم وإدخال قضبان ودبابيس مغناطيسية في كل طرف، وخلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة التالية، تتم إطالة الساقين بما يصل إلى 1 ملم، أو 0.04 بوصة، يوميًا باستخدام جهاز تحكم عن بعد خارجي يحفز المغناطيس.

وهذا يساعد على نمو عظام جديدة فوق القضبان، ويخضع المرضى بعد ذلك لعدة أشهر من العلاج الطبيعي ويتعين عليهم المشي باستخدام أداة مساعدة على الحركة، مثل المشاية أو العكازات.

ويوصي الأطباء أيضًا المرضى بالالتزام بنظام غذائي صحي وتناول مكملات الكالسيوم لمساعدة العظام على الشفاء بشكل أسرع، في نهاية فترة التعافي، تتم إزالة القضبان في إجراء منفصل.

تشير تقديرات مستشفى الجراحة الخاصة في مدينة نيويورك إلى أن عمليات إطالة الأطراف تحقق معدل نجاح بنسبة 95%، يشير المستشفى إلى أن المضاعفات البسيطة مثل التندب وتيبس المفاصل هي مخاطر شائعة ويذكر أن المضاعفات الشديدة نادرة.

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وأشار جراح السيد كوسيو إلى أن العملية تستخدم عادة لتصحيح التشوهات التي تجعل أحد الأطراف أطول من الآخر، أو عندما يفقد المريض جزءا من أحد الأطراف في حادث، ومع ذلك فقد قدر الأطباء أن عدد الرجال الذين خضعوا لجراحة إطالة الأطراف التجميلية قد تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية فقط.

وكانت هذه الزيادة جزءًا من الارتفاع العام في الجراحة التجميلية للذكور، وكشف تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل عام 2019، أنه تم إجراء أكثر من 1.3 مليون عملية تجميل على الرجال في العام السابق، بزيادة قدرها 29 بالمائة بين عامي 2000 و2018.

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