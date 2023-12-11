أغرب مطار في العالم يخشاه الطيارون.. لماذا؟

يعرف معظم الناس حجم مدارج المطارات بأنها طويلة وضخمة، حيث تتمايل الطائرات وتتحرك عبر المدرج في طريقها للإقلاع، وهي عملية تعرف باسم التاكسي.

وفي بعض المطارات حول العالم، تكون مثل هذه المناورات مستحيلة بكل بساطة، فبعض المطارات في المناطق النائية من العالم صغيرة جدًا بحيث لا يتمكن من الهبوط عليها سوى أقوى الطيارين، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

وينطبق هذا على سابا، وهي جزيرة صغيرة تقع في البحر الكاريبي الشاسع، وتحمل الرقم القياسي العالمي لأقصر مدرج، ولكن هناك منافسون آخرون على اللقب، مثل مطار تنزينج هيلاري في لوكلا، نيبال، ومطار غوستاف الثالث في جزيرة سانت بارتس.

ومع ذلك، فهي كبيرة إلى حد معقول بالمقارنة مع مطار خوانتشو إي يروسكين في سابا، الذي يبلغ طول مدرجه 1312 قدمًا (400 متر)، والأكثر إثارة للدهشة هو أن مطار سابا متاح للاستخدام التجاري، مما يعني أن رحلات الركاب المزدحمة يمكن أن تهبط فيه مجانًا.

من المحتمل أن يكون هناك عدد قليل من مدارج الأزياء التي تتناسب مع جمال خوانتشو إي يروسكين أيضًا. لها ثلاث حواف منحدر فوق البحر، والرابعة محاطة فقط بالتلال العالية، وعندما تؤخذ هذه العوائق في الاعتبار، فإن المدرج من الناحية الفنية أقصر بكثير، حوالي 1263 قدمًا (385 مترًا).



المطار هو من أفكار المواطن الهولندي ريمي دي هاينين، الذي قام بعدة عمليات هبوط بطائرة مائية قبالة ميناء فورت باي بالجزيرة في عام 1946، وبمسح الأرض، أشار إلى أن النقطة المسطحة، الموقع الحالي لمطار خوانشو إي يروسكين، كانت الموقع المثالي للمطار.

بعد أن قام السيد دي هاينين ​​بتطهير الأرض في غضون أسابيع، قام بمحاولة ناجحة للهبوط أمام الجمهور، وكان ينبغي، من الناحية النظرية، أن يمهد الطريق لمهبط طائرات جديد تمامًا، لكن لم يحدث شيء.

سابا هي أصغر بلدية اجتماعية في هولندا وقد تم دمجها في البلاد في عام 2010، قبل أن تصبح جزءًا من جزر الأنتيل الهولندية، وأصبح عدم وجود مطار مشكلة كبيرة بالنسبة لبرلمان جزر الأنتيل الهولندية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وبحلول عام 1963، بعد الكثير من المناقشات العامة والمواقف، تم تمويل وبناء مطار خوانتشو إي يروسكين وتشغيله.



وقد شبه بعض الطيارين الذين هبطوا هناك المهمة بـ شبه مستحيل، ويتيح ذلك الوصول أو الخروج الفردي للطائرات مساحة كافية لمغادرة المدرج لفترة وجيزة، قبل الدوران بزاوية 180 درجة وبدء رحلة العودة.

على الرغم من قصر قامته، يعتبر مدرج خوانتشو إي يروسكين آمنًا تمامًا، وربما يكون واحدًا من أكثر المدرج أمانًا في العالم، حيث لم يتم تسجيل أي حوادث أو حوادث معروفة هناك منذ افتتاحه قبل 60 عامًا.