بالصدفة.. رجل يكتشف شيئا صادما في عينه

اكتشف رجل ذهب لإجراء فحص روتيني على عينه أن لديه شظية كامنة في قرنيته، حيث اكد الأطباء إنها كانت هناك منذ 15 عامًا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذا الرجل عانى من إصابة مؤلمة أثناء عمله في أحد البساتين في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه لم يفكر في الأمر بجدية لأن ألمه تلاشى مع مرور الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور سنوات أراد الأطباء فحص عينيه بسبب مرض السكري، الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم اكتشاف المشكلة مبكرًا.

وأظهرت الاختبارات عدم وجود أي خطأ على الفور في عينيه، ومع ذلك فقد لوحظ أن لديه جسمًا غريبًا يمر عبر قرنيته، وهي الطبقة الخارجية الشفافة على شكل قبة.

وكشف الفحص الدقيق أن الجسم الموجود كان عبارة عن شظية خشبية بحجم 3 ملم، وشارك أطباء العيون في جامعة واين ستيت في ديترويت وكلية الطب بجامعة هارفارد صورًا لها في تقارير الحالة التي نشرتها مجلة BMJ.

ويعتقد أن الرجل المجهول الهوية، وهو في الثلاثينيات من عمره، كان يعيش في بوسطن بولاية ماساتشوستس.

ووصف الخبراء في المجلة الحالة بأنها رائعة، وقال الفريق: "يتم اكتشاف معظم الحالات وإدارتها فورًا بعد الإصابة، لأنها غالبًا ما تسبب ألمًا كبيرًا واحمرارًا وتمزقًا، وتكون بمثابة بؤرة للعدوى".

وأضافوا:"ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون الجسم الغريب بدون أعراض ويمكن أن يظل غير مكتشف لفترة طويلة".

ولم يؤكد المسعفون ما إذا كانوا قد قاموا بإزالة الشظية، فيمكن أن يكون استخراج الأجسام الغريبة المدفونة في العين أمرًا صعبًا للغاية بسبب موقعها الحساس.

وقيل للرجل أن يستمر في حياته الطبيعية ويعود إذا عانى من أي ألم أو احمرار أو مشاكل في الرؤية، وحذروا من أن الشظية يمكن أن تثقب قرنيته، وهي إصابة مروعة كان من الممكن أن تصيبه بالعمى، وفي معرض مناقشة إصابته الأصلية في البستان، قال الفريق: 'كان لدى المريض تاريخ من إصابة العين المخترقة التي تعرض لها أثناء البستنة منذ 15 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أنه في وقت الإصابة، أبلغ المريض عن شعوره بألم وانزعاج فوري لكنه قرر عدم طلب العناية الطبية حيث بدا أن الأعراض تختفي بمرور الوقت، ولم تتم متابعة أي تقييم أو علاج إضافي للعين، وبدا أن رؤية المريض مستقرة على مر السنين.