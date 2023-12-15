400 ألف شخص مهددون بـ المـ وت بفعل ظاهرة طبيعية.. ما القصة؟

يواجه نحو 400 ألف شخص خطر الفناء بسبب تسونامي كارثي بعد اكتشاف علمي مخيف، فوفقا لبحث جديد في مجلة Tectonics، يوجد خط صدع غير مكتشف سابقًا على طول جزيرة فانكوفر في كندا، شمال ولاية واشنطن في الولايات المتحدة.

ظهرت أدلة مؤخرًا تشير إلى وقوع زلزال قبل ما بين 4700 و2300 عام في شبه جزيرة سانيتش، جنوب جزيرة فانكوفر. أدى ذلك إلى بدء البحث عن خط الصدع، والذي ثبت صعوبة تحديد موقعه بسبب الغابات الكثيفة في المنطقة.

وقال الباحثون إنهم استخدموا "تضاريس وخرائط جيولوجية عالية الدقة' لتحقيق هذا الاكتشاف، والآن هناك مخاوف من أنه إذا تسبب خط الصدع في حدوث زلزال آخر، فسيحدث بالتالي تسونامي مدمر".

وكتب فريق من الباحثين من فرنسا وأمريكا وكندا: "هذا الصدع الذي تم تحديده حديثًا، يعبر شبه جزيرة سانيتش داخل منطقة فيكتوريا الكبرى ويشكل خطرًا على سكان المنطقة حوالي 400 ألف نسمة".

ويعتقد أن خط الصدع يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي لحوالي 45 ميلاً، ويقول الباحثون إن أي تسونامي قد يحدثه من المرجح أن يؤثر على ولايتي فيكتوريا وفانكوفر في كندا، والمدن في الولايات المتحدة، مثل سياتل، معرضة للخطر أيضًا.

ويوضح الباحثون أيضًا أن الزلزال الأخير الذي حدث على خط الصدع، والذي بلغت قوته ما بين 6.1 و7.6 درجة، ربما يكون قد تسبب في حدوث تسونامي منذ آلاف السنين. وقالوا: "هناك احتمال كبير بأن يكون تسونامي محلي قد نتج عن الزلزال القديم المسجل في XELF، إما من الإزاحة الرأسية لقاع البحر أو أثناء الانهيار الأرضي الناجم عن الاهتزاز. التحليلات المستقبلية للهياكل تحت المائية، إلى جانب الاستكشاف بالنسبة لرواسب تسونامي الإقليمية، يمكن أن تختبر هذه الفرضية بشكل أكبر".