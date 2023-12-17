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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المدينة الأكثر برودة على وجه الأرض .. تعرف عليها

صدى البلد

في واحدة من أكثر المدن النائية في العالم، يواصل الناس حياتهم اليومية على الرغم من درجات الحرارة التي تبلغ حاليًا حوالي -58 درجة مئوية.

تقع جمهورية ساخا الفيدرالية في واحدة من أبعد أركان روسيا، وهي بعيدة كل البعد عن العالم الخارجي. هناك عدد قليل من المدن، إن وجدت، في العالم مثل ياكوتسك، عاصمة الجمهورية.

وعلى الرغم من أنها تقع على بعد حوالي 280 ميلاً جنوب الدائرة القطبية الشمالية، إلا أن طقسها يجعل أي شخص يفترض أنها تقع في قلب المنطقة القطبية الجليدية. وذلك لأن درجات الحرارة في ياكوتسك تصل بانتظام إلى -50 درجة مئوية في الشتاء.

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وفي أويمياكون، وهي بلدة صغيرة تقع شمال ياكوتسك، وصلت درجات الحرارة إلى -58 درجة مئوية يوم الأربعاء، 6 نوفمبر، لكن خبراء الأرصاد الجوية قالوا إنها أقرب إلى -63 درجة مئوية بسبب الرطوبة والرياح.

لقد اجتذبت درجات الحرارة الباردة "سائحي الطقس" ليختبروا بأنفسهم مدى برودة -50 درجة مئوية، وقال رجل يدعى دانيلا تحدث لرويترز إن الطقس القاسي جعل معطفه أكثر صلابة واستنزف بطارية هاتفه.

وقال: "لقد جئت إلى هنا خصيصًا إلى ياكوتسك لتجربة مثل هذا الطقس، لذلك أنا محظوظ لأنك لا تشعر بذلك عادةً في ديسمبر، أنا في الواقع لست باردًا جدًا لأنني استعدت بشكل صحيح".

وأضاف:"ذا لم أرتدي الملابس المناسبة، فسوف أتجمد في دقائق، أبلغ السكان في أماكن أخرى من المدينة عن كوارث مثل انفجار البطاريات، وتشقق أنابيب الصرف الصحي، وانقطاع الطاقة بسبب سوء الأحوال الجوية".

لكن الطقس البارد ليس بالأمر الجديد على شعب ياكوتسك وجمهورية ساخا، حيث تتمتع المنطقة بتاريخ طويل من جبهات الطقس الجذرية، حيث سجلت أدنى درجة حرارة على الإطلاق عند -64.4 درجة مئوية.

ربما يكون هذا قد ثني البشر عن الاستقرار وزراعة الجذور في أي مكان آخر في العالم، ولكن في عام 1632، تحت إشراف المستكشف القوزاق بيوتر بيكيتوف، تم تأسيس ياكوتسك.

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وفي غضون سنوات قليلة، أصبحت موقعًا حيويًا للإمبراطورية الروسية ومركزًا لمحافظة ياكوتسك، الذي سيصبح أهم مسؤول روسي في المنطقة، ومن هنا، تمكنت الإمبراطورية من التوسع بسرعة إلى الشرق والجنوب ووضعت الأسس التي سيبني عليها الحكام اللاحقون، بما في ذلك أشياء مثل خطوط السكك الحديدية الروسية الواسعة.

اليوم، يعيش حوالي 340 ألف شخص في ياكوتسك، وقد نشر العديد منهم صورًا ولقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مدى برودة الجو. تظهر الصور الدرامية المباني والتماثيل والخدمات العامة غارقة في الثلوج والضباب المتجمد، مما يجعل المناظر الطبيعية قاتمة ولكنها جميلة إلى حد ما.

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