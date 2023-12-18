ثقوب سوداء تقترب من الأرض .. هل تشكل خطورة علينا؟

ربما تكون الثقوب السوداء هي الأغرب على الإطلاق في الفضاء، فالمناطق غير المرئية تقريبًا هي أجزاء من الزمكان حيث تكون الجاذبية قوية جدًا لدرجة أنه لا يوجد شيء، بما في ذلك الضوء والموجات الكهرومغناطيسية الأخرى، لديه ما يكفي من الطاقة للهروب.

في الأساس، إنهم يمتصون أي شيء وكل شيء في محيطهم، ويشوهون الوقت بطريقة غير مفهومة تمامًا، وقد تم العثور على الثقوب السوداء في جميع أنحاء الكون المرئي، على الرغم من أنه لم يتم رصد سوى القليل منها في أي مكان بالقرب من الأرض، وذلك حتى لاحظ العلماء 'ثقب HR 6819'.

على بعد 1000 سنة ضوئية فقط من الأرض - مجرد كوادريليون ميل - من حيث الفضاء، فإن المسافة ليست سوى نقطة صغيرة في الزمن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ويبلغ طوله ثلاثة أضعاف جانب الشمس، وهو قريب بما يكفي من الأرض بحيث يمكن رؤيته في السماء بالعين المجردة في ليلة صافية من نصف الكرة الجنوبي، وعثر عليه علماء الفلك من المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) في عام 2020، وهم يراقبونه منذ ذلك الحين، في محاولة لتتبع حركته وتركيبه لفهم المناطق الغامضة بشكل أكبر.

وتتشكل الثقوب السوداء نتيجة انهيار النجوم، ويقع ثقب HR 6819 في كوكبة التلسكوبيوم، التي تشكل جزءا من 'نظام ثلاثي' مع نجمين مصاحبين، ووجد فريق ESO دليلا على وجود الأجسام غير المرئية عندما تتبعوا نجمين مرافقين باستخدام تلسكوب بطول 2.2 متر في مرصد لاسيلا التابع للمعهد في تشيلي.

وقال بيتر هادرافا، العالم الفخري في أكاديمية العلوم بجمهورية التشيك في براغ والمؤلف المشارك في البحث اللاحق في ذلك الوقت: "لقد فوجئنا تمامًا عندما أدركنا أن هذا هو أول نظام نجمي به ثقب أسود. يمكن رؤيتها بالعين المجردة".

لم ينوي الفريق في البداية العثور على ثقب أسود، بل أراد مراقبة الأنظمة النجمية المزدوجة، وعند تحليل نتائج مراقبتهم، فوجئوا بالعثور على جسم ثالث لم يتم اكتشافه من قبل، وبعد مزيد من التقييم، أثبتوا أنه ثقب أسود.

ووجدوا أن أحد النجمين المرئيين يدور حول جسم غير مرئي كل 40 يوما، بينما يحتفظ النجم الثاني برصيف واسع، وهذا الجسم غير المرئي هو الثقب الأسود، وهو أحد أول الثقوب السوداء المعروفة ذات الكتلة النجمية والتي لا تتفاعل بعنف مع بيئتها.

ولهذا السبب، فهو غير مرئي حقًا ويظهر باللون الأسود الحقيقي، على عكس الثقوب السوداء الشريرة الملتوية وأحيانًا الأخف وزنًا، وتمكن الفريق، الذي كان قادرًا على اكتشافه، من حساب كتلته من خلال دراسة مدار النجم في الزوج الداخلي.



وكتب قائد الدراسة وعالم ESO الدكتور توماس ريفينيوس في ورقته البحثية: 'يحتوي هذا النظام على أقرب ثقب أسود نعرفه للأرض، فإن الجسم غير المرئي الذي تبلغ كتلته أربعة أضعاف كتلة الشمس على الأقل لا يمكن أن يكون سوى ثقب أسود.

ويأمل الخبراء الذين يعملون على النتائج أن تساعد الصيغة في تحديد المزيد من الأنظمة الثلاثية والمزيد في الكون.