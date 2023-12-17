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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الغفوة تنقذ حياتك من الموت.. تفاصيل

صدى البلد

نعلم جميعًا أن الاستلقاء في عطلة نهاية الأسبوع هو الحل الأمثل بعد خمسة أيام من العمل، ولكن الأبحاث تشير إلى أن هذه التقنية تفعل أكثر بكثير من مجرد إعادة شحن بطارياتك، بل إنها قد تنقذ حياتك بالفعل.

وتتبع العلماء في جامعة نانجينغ الطبية الصينية 3400 شخص لمراقبة كيفية تأثير دورات النوم على الصحة، واكتشفوا أن أولئك الذين حرموا من النوم خلال الأسبوع ولكنهم حصلوا على ساعتين إضافيتين في يوم السبت أو الأحد كانوا أقل عرضة بنسبة 63% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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وعلى النقيض من ذلك، فإن العمال الذين يحصلون على أقل من ست ساعات في الليلة خلال الأسبوع ولم يعوضوا ذلك في عطلة نهاية الأسبوع لديهم معدلات أعلى بكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من المعروف أن النوم الكافي بين سبع وثماني ساعات في الليلة بالنسبة لمعظم الناس، يحمي من مشاكل القلب، ويقلل من تأثير هرمونات التوتر في الجسم، مما يحافظ على الأوعية الدموية خالية من الالتهابات.

لكن أحدث الأبحاث تشير إلى أن الحصول على القليل من المال لا يمثل مشكلة طالما أنك تعوض أيام إجازتك، وقد وجدت دراسات سابقة أن الغفوة لمدة ساعة أو ساعتين إضافيتين في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن تمنع السمنة والاكتئاب.

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ولكن كما يقول الباحثون في نانجينغ، فإن النوم في عطلة نهاية الأسبوع يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والسكتة الدماغية وأمراض القلب - خاصة عند أولئك الذين لديهم فترات نوم قصيرة خلال الأسبوع.

كما أظهرت الأبحاث أن النوم ليس فقط من أجل الراحة الفسيولوجية ولكن له أيضًا آثار عميقة على صحة القلب والأوعية الدموية.

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