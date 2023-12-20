عمره 2000 سنة.. اكتشاف أثري مروع من جلد الإنسان

اكتشف علماء الآثار اكتشافًا مروعًا في أوكرانيا، وهو جلد مصنوع من الجلد البشري على يد المحاربين البدو قبل 2000 عام.

تنتمي القطع الأثرية إلى السكيثيين القدماء، الذين نشأوا من آسيا الوسطى وكانوا معروفين بالشراسة في المعركة، واستخدام الأسلحة المبتكرة، تم تناقل القصص من قبل اليونانيين القدماء، الذين زعموا أن السكيثيين قاموا بإزالة الجلد من اليد اليمنى للعدو واستخدموه لصنع الجلد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويعد الاكتشاف الذي توصل إليه باحثون من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك أول دليل يثبت أن الكتابات كانت أكثر من مجرد أسطورة، ووجد الفريق جلدًا بشريًا ممزوجًا بجلد الحيوانات، مما أدى إلى تكوين مادة تشبه الترقيع كان يحملها المحارب كتذكار.

واكتشف الفريق 18 مدفنًا في 14 موقعًا سكيثيًا مختلفًا في جنوب أوكرانيا، وكشف عن 45 عينة جلدية، وغالبية جلود الحيوانات مشتقة من أنواع الماعز أو الأغنام، والبعض الآخر يأتي من الحيوانات آكلة اللحوم.

ويعتقد الفريق أن الحيوانات المفترسة كانت النمر، الأسد، الدلق، ولفيرين، قضاعة الماء أو الضبع، وكشف التحليل أن عينتين تنتميان إلى البشر، وتتطابقان مع النص الذي كتبه 'أبو التاريخ' اليوناني القديم هيرودوت، الذي كتب كتابًا حوالي عام 430 قبل الميلاد عن السكيثيين.

تم خلط إحدى عينات الجلد البشري مع جلد الماعز والحصان والماشية لصنع كيس كان يحمل السهام في الساب، والقطعة الأثرية في الدفن الثاني كانت مصنوعة من جلد الإنسان والأغنام والماعز والحصان.

يتضمن الكتاب حكايات عن السكيثيين الذين يشربون دماء أعدائهم، ويستخدمون فروة الرأس البشرية كتذكارات، ويسلخون أعدائهم الموتى لتحويل الجلد إلى غطاء جلدي لجعبتهم.

وكتب الباحثون في الدراسة: 'الاكتشاف المفاجئ هو وجود عينتين من الجلد البشري، والتي تقدم لأول مرة دليلا مباشرا على ادعاء المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت بأن السكيثيين استخدموا جلود أعدائهم الموتى لتصنيع سلع جلدية تذكارية'. دراسة منشورة في PLOS ONE.

وأشار الفريق أيضًا في الدراسة إلى أن الاكتشافات الأثرية تدعم أيضًا العادات السكيثية الأخرى التي وصفها هيرودوت، على سبيل المثال، أدت عملية إعادة التحقيق الأخيرة في واحدة من أكبر أربع مدافن ملكية سكوثية في جنوب أوكرانيا إلى اكتشاف منطقة احتفالات جنائزية كبيرة في المنطقة المجاورة مباشرة.

تم في التل دفن رجال ونساء وأطفال، ويبدو أن جميعهم قد قُتلوا ودُفنوا هناك كجزء من الطقوس الجنائزية للشاغل الملكي لتلة الدفن، كان السكيثيون، أو الساكا، من البدو الإيرانيين الذين جابوا أجزاء كبيرة من السهوب الأوراسية من القرن التاسع قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي.

يُعتقد أنهم كانوا من بين الأوائل الذين أتقنوا حرب الخيالة وعاشوا في قبائل كونفدرالية، كانت القبيلة القديمة أيضًا رماة ماهرين وغالبًا ما حصلوا على عمل كمرتزقة.