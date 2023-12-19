عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثقب مظلم هائل يفتح في سطح الشمس.. أهم تأثيراته

صدى البلد

تقذف الشمس رياحًا شمسية مباشرة نحو الأرض بعد أن انفتح ثقب مظلم هائل على سطح الشمس، وقد وصف العلماء هذه الفجوة المؤقتة بأنها غير مسبوقة في هذه المرحلة من الدورة الشمسية.


 

وفي الثاني من ديسمبر، تشكل الثقب المظلم المعروف باسم الثقب الإكليلي بالقرب من خط استواء الشمس، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.


 

txt

علماء الآثار يضعون حدا للعنة الفراعنة .. تفاصيل

txt

اختفاء قطعة من كوكب الأرض.. ما القصة؟

وفي غضون 24 ساعة وصل إلى أقصى عرض له وهو حوالي 497000 ميل (800000 كيلومتر)، ومنذ 4 ديسمبر، كان الثقب الإكليلييشير مباشرة إلى الأرض.


 

وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، تحدث الثقوب الإكليلية عندما تنفتح فجأة المجالات المغناطيسية التي تثبت الشمس في مكانها.


 

يؤدي هذا إلى تدفق محتويات السطح العلوي للشمس بعيدًا على شكل رياح شمسية، وتظهر الثقوب الإكليلية على شكل بقع داكنة لأنها أكثر برودة وأقل كثافة من البلازما المحيطة بها، ولكنها غير مرئية إلا إذا تم رؤيتها بالأشعة فوق البنفسجية.


 

كان من المتوقع في البداية أن يؤدي الثقب إلى عاصفة جيومغناطيسية معتدلة (G2)، مما قد يؤدي إلى انقطاع الراديو وعروض شفقية قوية.


 

txt

أكبر مدينة عائمة في العالم تتفوق على فينيسيا.. تعرف عليها

txt

ظاهرة طبيعية ستخسف بـ أمريكا الأرض.. كيف ذلك؟

ومع ذلك، كانت الرياح الشمسية أقل شدة مما كان متوقعا، على الرغم من وجود الشفق القطبي في خطوط العرض العالية، إلا أنه لا يزال ممكنًا حدوثه.


 

يتزايد النشاط الشمسي هذا العام مع اقتراب الشمس من الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وهي الذروة الانفجارية في دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عامًا تقريبًا.


 

وعلى الرغم من ذلك، ليس من المفترض أن يكون الثقب الإكليلي الجديد جزءًا من هذه الزيادة في النشاط الشمسي، حيث إنه عادة ما يكون أكثر شيوعًا خلال الحد الأدنى للطاقة الشمسية.


 

وعندما تظهر خلال ذروة الطاقة الشمسية، فإنها عادة ما تكون موجودة بالقرب من قطبي الشمس، بدلا من خط الاستواء.


 

وفي الماضي، استمرت الثقوب الإكليلية السابقة لأكثر من دورة شمسية واحدة 27 يومًا، لكن من غير الواضح كم من الوقت سيبقى هذا الثقب في الشمس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

مكنش بيهرز.. قصة شاب طلب الزواج من عفاف شعيب

الخيانة طريق إلى الخلع.. قصة 3 سيدات مع عشيقات أزواجهن

موضوعات متعلقة

علماء الآثار يضعون حدا للعنة الفراعنة .. تفاصيل

اختفاء قطعة من كوكب الأرض.. ما القصة؟

ثقوب سوداء تقترب من الأرض .. هل تشكل خطورة علينا؟

أكبر مدينة عائمة في العالم تتفوق على فينيسيا.. تعرف عليها

ظاهرة طبيعية ستخسف بـ أمريكا الأرض.. كيف ذلك؟

ظهور متغير جديد لـ كورونا شديد الخطورة.. تفاصيل

الغفوة تنقذ حياتك من الموت.. تفاصيل

المدينة الأكثر برودة على وجه الأرض .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

سيد عوض: الأهلي ضيع أسهل فرصة للتأهل إلى نهائي مونديال الأندية

هل كل من كان اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

الخيانة طريق إلى الخلع.. قصة 3 سيدات مع عشيقات أزواجهن

أمير هشام: تقرير مفوضي الدولة بشأن استبعاد حسام المندوه استشاري.. ورحيلُه أقرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ