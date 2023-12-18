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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أكبر مدينة عائمة في العالم تتفوق على فينيسيا.. تعرف عليها

صدى البلد

استحوذت مدينة عائمة في آسيا على خيال الناس عبر الإنترنت بعد أن تبين أنها ربما تكون أكبر مستوطنة مائية في العالم، فقد تحتوي المدينة الملقبة بـ "فينيسيا الشرق" على سلسلة من المباني المعقدة المرتكزة على ركائز متينة، وتنتشر حولها عدة قرى إدارية.


وعلى الرغم من كل هذا، فإن المدينة العائمة في بروناي تقع في الواقع على منحنى النهر، وليس على البحر، مع اتصال كل مبنى بمسافة 30 كيلومترًا من الممرات الخشبية، تعد المدينة موطنًا لمدارسها ومساجدها ومراكز الشرطة والإطفاء، وكلها معلقة فوق نهر بروناي سريع التدفق.

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من الناحية الفنية جزء من عاصمة بروناي  "بندر سيري بيجاوا" كامبونج آير عبارة عن متاهة مهيبة من الممرات التي نجت حتى من القصف خلال الحرب العالمية الثانية.بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

 

إنه عمل جيد أن تكون الهياكل قوية جدًا، حيث لا يقع السكان في النهر، فقد يعج نهر بروناي بالتماسيح، ورغم أنها تساعد في السيطرة على أنواع الآفات الأخرى، إلا أن السكان المحليين يشعرون بقلق متزايد من أن أعداد التماسيح تشكل الآن تهديدًا للبشر أيضًا.


وعلى الرغم من المخاوف، يصر السياح على أنه مكان رائع للزيارة، وكتب أحدهم أنها "جزء أساسي من جولة حول بروناي"، بينما وصفها آخر بأنها تجربة ممتازة، قائلًا إنهم "أتيحت لهم الفرصة لمشاهدة مثل هذا الجمال، على الرغم من اعترافهم بأنهم رأوا تمساحًا يتجول حول النهر".

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كان مجتمع المياه الذي يبلغ قوامه 10000 فرد في الواقع هو أصل العاصمة الحالية على الأرض المجاورة، ولا يزال أولئك الذين يعيشون في كامبونج آير يتمتعون بامتيازات الحياة الحديثة.

 

وعلى الرغم من أنهم يعيشون على قمة النهر، فلا يزال بإمكانهم استخدام الكهرباء وخدمة الواي فاي وتلفزيون الكابل، فيما يحب الزوار استخدام سيارات الأجرة المائية المنتشرة في كل مكان، ومن أشهر الرحلات إلى أشجار المانغروف المحلية حيث يمكنك رؤية الحياة البرية الجميلة في بروناي، بما في ذلك قرود الململة وسحالي المراقبة والمزيد من التماسيح.

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