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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بابا نويل يفاجئ الأطفال بسقوطه متوفيا.. تفاصيل مفجعة

صدى البلد

ارتدى رجل زي "سانتا كلوز"  بابا نويل، ولكنه سرعان ما أصبح ضحية عندما سقط حتى وفاته أثناء قيامه بأعمال بهلوانية للأطفال.

وكان الرجل الذي يدعى "الجد فروست" وهو متسلق ذو خبرة تتراوح عمرها بين 25 و35 عاما، ينوي أن يفاجئ الأطفال المتجمعين حول شجرة عيد الميلاد من خلال النزول من مبنى سكني شاهق.

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لكن المفاجأة المذهلة تحولت إلى مأساة عندما سقط الجد فروست ذو الرداء الأحمر من الطابق الرابع والعشرين حتى وفاته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

واصطدم المتسلق، الذي خلط بين حبال الأمان، بهيكل مغطى بالثلوج في الطابق الأول من المبنى، مما أنقذ الأطفال من رؤية الجثة، ولزيادة الرعب، ورد أن زوجة الرجل وطفله الصغير كانا من بين أولئك الذين ينتظرون الجد فروست لإكمال مهمته.

لم يفهم كل من شهد السقوط المأساوي على الفور ما حدث في المبنى السكني في تشيليابينسك، وهي مدينة تقع في غرب وسط روسيا بالقرب من جبال الأورال، بل واصل الكثيرون احتفالاتهم.

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وقال أحد شهود العيان: "كان الجميع يستمتعون، ولم يكن أحد يتخيل أن هذا سيحدث، واعتقدت حتى اللحظة الأخيرة أنها مجرد دمية، وأنها كانت مزحة. واستمرت الاحتفالات. ولم يكن هناك في البداية أي شك في أن هذه كانت مأساة".

وكشف آخر في وقت لاحق أن الحادث ترك بعض الآباء في حالة صدمة، في حين أن العديد من الأطفال لم يفهموا المأساة التي وقعت، وفي مقطع يصور السقوط المروع وتداعياته المباشرة.

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