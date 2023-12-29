رغم النوم الكثير.. لماذا نشعر بـ الإرهاق والتعب خلال الإجازات؟

سوف يستمتع الملايين برفاهية الحصول على بضع ساعات إضافية من النوم خلال العطلات القادمة، ولكنهم قد لا يدركون أنهم من المحتمل أن يدفعوا الثمن في وقت لاحق.

النوم لفترة أطول من السبع أو الثماني ساعات الموصى بها كل ليلة، على الرغم من أنه يبدو أفضل رهان للتعافي من أسبوع مزدحم في العمل، إلا أنه يسبب في الواقع المزيد من الإرهاق وانخفاض الطاقة طوال اليوم.

فقد تبدأ كل دورة نوم كل 80 إلى 100 دقيقة، لذا فإن إضافة ساعة أو أكثر إلى نوم الليل يعني عادةً الاستيقاظ في منتصف دورة نوم عميق، مما يؤدي إلى الإصابة بمخلفات ما بعد السبات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هناك أربع دورات نوم، لكن الاستيقاظ خلال الدورة الثالثة، عندما يكون النوم أعمق، سيكون له التأثير الأكبر على ما يشعر به الشخص أثناء النهار. بعد الدورة الثالثة تأتي حركة العين السريعة، أو دورة حركة العين السريعة، وهي عندما نحلم.

يمر الدماغ عبر نوعين مختلفين من النوم، حركة العين السريعة وغير حركة العين السريعة، والتي تشمل المرحلة المبكرة، عندما يبدأ الشخص في النوم، يليه نوم خفيف، عندما يتم تنظيم معدل ضربات القلب والتنفس وتنخفض درجة حرارة الجسم.

المرحلة الثالثة هي النوم العميق حيث يتمكن الدماغ من دمج الذكريات الجديدة وإلزامها بالتخزين طويل المدى، تتميز هذه المرحلة بموجات كهربائية بطيئة تبدو على الشاشة وكأنها تلال متموجة منتشرة بشكل غير متساوٍ على عكس القمم والوديان المكتظة بإحكام والتي تمثل موجات الدماغ أثناء اليقظة.

في مرحلة نوم حركة العين السريعة، أو نوم حركة العين السريعة، يبدو النشاط الكهربائي مشابهًا للدماغ المستيقظ، أثناء نوم حركة العين السريعة، يستمر الدماغ في تعزيز تلك الذكريات وترسيخها في ذاكرة طويلة المدى. وهي أيضًا المرحلة التي تحدث فيها معظم الأحلام.

يمكن للأطباء اكتشاف متى يكون الشخص في مرحلة حركة العين السريعة من خلال فحص تشنجات الوجه، وحركة العين خلف الجفون، وتوتر الفك.

الدورة الأولى من نوم حركة العين السريعة هي دورة قصيرة، حوالي 10 دقائق. لكن كل دورة تصبح أطول مع زيادة الوقت الذي يقضيه الشخص في النوم، ويقوم دماغ الشخص عادةً بإعادة ضبط الدورة أربع أو خمس مرات كل ليلة. تستمر الدورات عادة في المتوسط ​​90 دقيقة، مما يجعل المدة المثالية للنوم حوالي سبع ساعات ونصف.

وقالت الدكتورة ألكساندريا رينولدز، باحثة النوم وعالمة النفس في جامعة كارولينا الجنوبية: “إذا استيقظت بينما كنت في نوم عميق، فسوف تستيقظ وأنت تشعر بالترنح الشديد والارتباك”، أما “إذا استيقظت عندما تكون في مرحلة نوم حركة العين السريعة، فستشعر بمزيد من الراحة، وعلى استعداد للتعامل مع اليوم، وستشعر بحالة جيدة جدًا”، وذلك لأنه أثناء نوم حركة العين السريعة، يكون الدماغ نشطًا للغاية ولهذا السبب تحدث الأحلام الواضحة خلال مرحلة حركة العين السريعة، مما يجعل الانتقال إلى اليقظة أكثر سلاسة.

وأضاف الدكتور رينولدز أنه في تلك الصباحات عندما يستيقظ الشخص بمفرده قبل ساعة من انطلاق المنبه، يجب أن يفكر مرتين قبل النوم لتلك الساعة الإضافية من النوم، وبدلاً من ذلك يستيقظ ويبدأ يومه، فالحصول على عدد الساعات الموصى به كل ليلة هو أمر أسهل من الفعل، ويمكن للحياة الطبيعية أن تعترض الطريق، سواء في شكل عبء عمل ثقيل أو اندفاع مجنون للتحضير لاحتفالات عيد الميلاد.

غالبًا ما تؤدي حرية عطلات نهاية الأسبوع الخالية من العمل إلى تهدئة الناس في شعور زائف بالاعتقاد بأن الغفوة لفترة أطول في ليالي الجمعة والسبت ستعوض نقص نومهم خلال الأسبوع، لكن الخبراء يؤكدون أن هذه ببساطة ليست الطريقة التي يعمل بها النوم.

كلما افتقر الشخص إلى قسط كاف من النوم بمرور الوقت، كلما زاد ديون النوم، أصبح من الصعب سداده، لقد قالوا منذ فترة طويلة أنه لا يمكن تعويض النوم المفقود عن طريق الغفوة أكثر في يوم إجازتهم.

عندما ينام الشخص لمدة ساعة إضافية أو أكثر في صباح يوم الجمعة أو السبت، فإنه عادةً ما يكافح من أجل النوم في الموعد المحدد ليلة السبت، مما يؤدي إلى إدامة دورة ديون النوم.

وقال الدكتور جيفري إليف، الباحث في مجال النوم وإصابات الدماغ المؤلمة في جامعة واشنطن: "النوم الذي تفقده يختفي إلى الأبد، والعديد من فوائد هذا النوم تعزيز الذاكرة أو ما إذا كان ذلك تجديدًا يحدث في الدماغ".

أظهرت الأبحاث أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أيام من النوم الكافي للتعافي من ساعة واحدة فقط من النوم الضائع وما يصل إلى تسعة أيام من النوم الجيد للتخلص تمامًا من ديون النوم.