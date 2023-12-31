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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ظاهرتان جويتان|تفاصيل طقس رأس السنة.. وتحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، إن اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه يوجد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس في أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تتلاشى فرص سقوط الأمطار من  أغلب أنحاء الجمهورية، فيما عدا بعض الأماكن من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث تسقط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية.
 

طقس اليوم الأحد 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية.
 

ولفتت إلى أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى 13 درجة مئوية وتسود أجواء من باردة لشديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية.
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي قد تكون كثيفة وتصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية  المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمال ووسط سيناء، ومتوقع استمرارها على مدار الأيام المقبلة.

وأكدت أنه يجب القيادة بهدوء تام أثناء أوقات تكون الشبورة المائية، واتباع جميع التعليمات المرورية، بجانب الاهتمام بنوعية الملابس وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر.

وشددت على ضرورة عدم الانخداع بالدفء خلال فترة النهار.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص الأمطار حتى يوم الأربعاء المقبل ستنحصر فقط في بعض المناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أنه يوجد اعتدال في سرعات الرياح في جميع أنحاء الجمهورية.

 

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