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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيكون الأسخن في التاريخ.. ماذا ينتظر الأرض في عام 2024؟

أرشيفية
أرشيفية

الأسوأ والأشد لم يأت بعد.. حذر عالم المناخ بجامعة تكساس أندرو ديسلر من أن عام 2024 سيكون الأسخن في التاريخ، ووفقًا لموقع “أكسيوس” فإن عام 2024 قد يشهد ارتفاعًا بدرجات الحرارة يفوق ما شهدع عام 2023.
 

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ليضيف هذا التوقع مصداقية على فرضية تسارع ظاهرة “الاحتباس الحراري”، وتكمن خطورة التسارع بارتفاع الحرارة والمناخ الجاف، وما قد ينتج عنه المزيد من حرائق الغابات، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.
 

وقال خبراء لموقع “أكسيوس” إنه منذ بداية الحقبة الصناعية شهدت درجات حرارة الأرض ارتفاعًا بنسبة 1.1 درجة مئوية، وهو ما يدفع الأرض نحو حالة سخونة تجعلها غير صالحة للعيش. 

عام 2024 المناخ فضائية العربية الأرض الاحتباس الحراري

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