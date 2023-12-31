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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة تكشف 5 معلومات مهمة لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة الصحة، تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
 

وقال “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بدأت في يونيو 2023، بهدف الكشف المبكر عن أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعمق الرحم.
 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن المبادرات التي تهدف للحفاظ على الصحة للمواطن المصري، لافتًا إلى أن الأورام من الأمراض الحساسة لعامل الوقت، حيث كلما تم اكتشافها مبكرًا كلما ساهم في كمال الشفاء.
 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف الرجال والنساء فوق الـ 18 عام، حيث تم الكشف على أكثر من 2 مليون في المرحلة الأولى والثانية، موضحًا أن المرحلة الثالثة ستشمل باقي المحافظات في الربع الأول من عام 2024.
 

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية حسام عبد الغفار المتحدث بأسم وزراة الصحة الأورام السرطانية وزراة الصحة

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