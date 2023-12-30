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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: أجرينا الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لـ 2 مليون و676 مواطنا

مبادرة الكشف عن
مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ2 مليون و676 ألفا و237 شخصًا بالمجان، وذلك ضمن حملة «100 يوم صحة» وتحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن ذلك يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة والتي شملت 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام فى المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على أهمية نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، والذي يتبعه الإحالة لإجراء الفحوصات المتقدمة، مشيرًا إلى إحالة 23 ألفا و 385 مواطنا للكشف عن أورام الرئة، وإحالة 164 ألفا و 395 مواطنا للكشف عن أورام القولون، بالإضافة إلى 115 ألفا و 257 للكشف عن أورام البروستاتا، و7 آلاف و180 مواطنة للكشف عن أورام عنق الرحم.

وأشارت «وزارة الصحة والسكان،» إلى تقديم خدمات التوعية بالإقلاع عن التدخين لـ 94 ألفا و70 مواطنا، ضمن المبادرة، وإحالة 539 شخصًا إلى العيادات المتخصصة التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، لتلقي العلاج اللازم.

الصحة تكشف طريقة  الحصول على خدمات المبادرة

وأوضحت الدكتورة نيرڤانا مجدي المدير التنفيذي للمبادرة، أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابعت الدكتورة نيرڤانا، أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم .

ولفتت إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

يذكر أن المحافظات التي تشملهما المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة تضم (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء، القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر).

الصحة المواطنين التدخين العبء السرطانية الاورام 100 مليون صحة

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