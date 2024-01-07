عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل موافقة البرلمان على إضافة الأمراض الوراثية والنادرة إلى صندوق الطوارئ الطبية

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب تفاصيل موافقة البرلمان على إضافة الأمراض الوراثية والنادرة إلى صندوق الطوارئ الطبية.

وقال “العماري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إن قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صدر في 2021، لافتًا إلى أن القانون حينها كان لا يتضمن مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة، ونظرًا لتكلفتها العالية تم تعديل القانون ووضع بند يدعم هذه الأمراض حتى يتم التخفيف عن كاهل المواطنين.
 

وأضاف الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أنه من ضمن هذه الأمراض، أمراض العيون الوراثية وأمراض المخ والأعصاب والقلب، معقبًا: “كل ما هو وراثي ونادر يتم معالجته”.

البرلمان صندوق الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية الاولي المصرية لجنة الصحة بمجلس النواب وأمراض المخ والأعصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

ترشيحاتنا

رمز للنسيج المُترابط.. محمد أبو العينين يُهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد|فيديو

مجدي شاكر: مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة سيغير من رؤية السياحة العالمية

لو عاوز تشتغل.. 215 فرصة عمل برواتب وبدلات تصل إلى 5000 جنيه|تفاصيل

اليوم الـ93.. شهداء وجرحى في العداون المتواصل على قطاع غزة

موعد رؤية هلال رجب.. الإفتاء تستطلع الخميس المقبل والسبت أول أيامه فلكيا

رقم جديد| أسعار الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف حقيقة نوع حليب شهير يحتوي علي دهون الخنزير

لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تصارع الموت| شاهد

ماتت وهي خايفة.. مقطع فيديو لشاب فلسطيني يبكي أمه فوق الأنقاض| شاهد

بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة المقلية الاقتصادية

فيديو

أبطال الإسكندراني يكشفون كواليس الفيلم.. تفاصيل

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ