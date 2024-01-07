كشف الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب تفاصيل موافقة البرلمان على إضافة الأمراض الوراثية والنادرة إلى صندوق الطوارئ الطبية.



وقال “العماري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إن قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صدر في 2021، لافتًا إلى أن القانون حينها كان لا يتضمن مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة، ونظرًا لتكلفتها العالية تم تعديل القانون ووضع بند يدعم هذه الأمراض حتى يتم التخفيف عن كاهل المواطنين.



وأضاف الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أنه من ضمن هذه الأمراض، أمراض العيون الوراثية وأمراض المخ والأعصاب والقلب، معقبًا: “كل ما هو وراثي ونادر يتم معالجته”.