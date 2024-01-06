عيار 21 وصل كام؟.. أسعار الذهب والدولار اليوم السبت

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 6-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24سجل 3646 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3190 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2734 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25520 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.88 جنيه للبيع، و 33.76 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.27 جنيه للبيع، و39.13 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.68 جنيه للبيع، و100.23 جنيه للشراء.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم هناك استقرار في الأحوال الجوية مع وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، نظرًا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والكتل الهوائية المؤثرة صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، لذلك متوقع استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة على مدار الـ 72 ساعة القادمة.

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء دافئة ومشمسة على معظم الأنحاء، ودافئة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن المناطق الجنوبية هي الأعلى في درجات الحرارة.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ فور سطوع أشعة الشمس وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، حي ثيتجاوز فرق درجات الحرارة الـ 10 درجات مئوية.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ظاهرة الشبورة المائية تسيطر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة تصل لحد الضباب، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، كما يوجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ولكنها غير مؤثرة واعتدال في حركة الرياح، مؤكدة عدم الانخداع بالدفء خلال فترة النهار وتخفيف نوعية الملابس.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 14

الإسكندرية 22 - 11

الإسماعيلية 23 - 11

الغردقة 26 -15

أسوان 25 - 11

سوهاج 23 - 9

المنيا 22 - 9