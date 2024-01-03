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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظاهرتان جويتان|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر المواطنين من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 3 يناير 2024


وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، والمذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن الأجواء مستقرة في أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تسود أجواء مشمسة خلال فترة النهار؛ بسبب تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مع تلاشي السحب التي تؤدي لسقوط أمطار.

ولفتت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون أقل بكثير مقارنة بما شهدته الأيام الماضية، متابعة أن اليوم ستنحصر الأمطار في السواحل الشمالية الشرقية ومنها دمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وستكون أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.
 

تحذير عاجل من الأرصاد

وحذرت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه ظاهرة الشبورة المائية، وقد تكون كثيفة تصل لحد الضباب بداية من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
 

وتابعت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة وخاصة خلال فترة الصباح الباكر، مؤكدة عدم الانخداع بالدفء خلال فترة النهار، حيث تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل. 

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