أمطار رعدية ورياح تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تنويه عاجل من الأرصاد

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه متوقع اليوم استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 16 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



أمطار وأجواء شديدة البرودة

وأضاف “القياتي” خلال تصريحات متلفزة، عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء أن هناك نشاطا في سرعات الرياح والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة في معظم محافظات الجمهورية، كما متوقع أن تسجل العظمى خلال فترة الليل بين الـ 10 والـ 9 ردجات مئوية وسيتم الشعور بها أقل من ذلك بفعل نشاط الرياح.

وأشار الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء خلال فترة الليل شديدة البرودة وقد تكون قارصة البرودة في المحافظات التي لديها ظهير صحراوي.

ولفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة وقد تكون مصحوبة ببعض حبات البّرد، ومتوقع استمرار الأمطار على مدار اليوم في فترات متقطعة وتمتد الأمطار بكميات أقل في المحافظات الداخلية من بينها القاهرة، لافتًا إلى أن كميات الأمطار قد تصل لمتوسطة يوم الخميس تحديدًا على القاهرة الكبرى.

وحذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من زيادة كميات الأمطار على مدار الـ 72 ساعة القادمة على الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية وشمال سيناء ودمياط وبورسعيد ومدن القناة.