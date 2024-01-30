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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، على مدار الأيام المقبلة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إنه  متوقع اليوم استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 16 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
 

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وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاط في سرعات الحرارة والذي يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة في معظم محافظات الجمهورية، كما متوقع أن تسجل العظمى خلال فترة الليل بين الـ 10 والـ 9 ردجات مئوية وسيتم الشعور بها أقل من ذلك بفعل نشاط الرياح.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء خلال فترة الليل شديدة البرودة وقد تكون قارصة البرودة في المحافظات التي لديها ظهير صحراوي، مضيفة أن نشاط الرياح اليوم سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث تصل الأمواج لـ 4 متر.
 

ولفتت إلى أنه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون مصحوبة ببعض حبات البّرد، ومتوقع استمرار الأمطار على مدار اليوم في فترات متقطعة وتمتد الأمطار بكميات أقل في المحافظات الداخلية من بينها القاهرة.

 

وحذرت من زيادة كميات الأمطار على مدار الت 72 ساعة القادمة، مؤكدة أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الملاحة البحرية الامطار

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