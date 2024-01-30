بعد ارتفاع إيراداتها 22 ضعفا|اقتصادي: الصناعات التحويلية هي عصب القطاع

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الصناعات التحويلية متخصصة في إحداث قيمة مضافة من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات، متابعًا أن الصناعات التحويلية هي عصب القطاع الصناعي في مصر.



نقطة تحول في الاقتصاد المصري

وأضاف “البهواشي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعظيم الاستفادة من قطاع الصناعات التحويلية، حيث يعد هذا القطاع نقطة تحول في الاقتصاد المصري؛ لتعاظم دوره في الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي أن الصناعات التحويلية تمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن الدولة تدعم هذا القطاع من خلال المبادرات المالية والفنية والمحفزات المختلفة.