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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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15 معملا متخصصا.. جامعة الزقازيق توضح أبرز خدمات مركز دعم الطلاب ذوي الهمم|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

ذوي الهمم.. تحدث الدكتور إيهاب الببلاوي،مستشار رئيس جامعة الزقازيق لشئون ذوي الإعاقة عن أبرز خدمات مركز دعم الطلاب ذوي الهمم، قائلًا إن الجامعة بها كلية ذوي الإعاقة والتأهيل وهي متخصصة في إعداد أخصائين ومعلمين في مجال الإعاقة على أعلى مستوى.
 

وأضاف “الببلاوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه يتم إعداد أخصائيين في التخاطب والتوحد والإعاقة البصرية والسمعية وصعوبات التعلم، لافتًا إلى أنه يتم إعداد معلمين في مجالات دقيقة.

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15 معملا متخصصا

وأوضح الدكتور إيهاب الببلاوي،مستشار رئيس جامعة الزقازيق لشئون ذوي الإعاقة أنه يتم الاعتماد على الجانب العملي التطبيقي بجانب النظري، مشيرًا إلى أن المعامل المتخصصة لذوي الهمم تخدم هدفين، الأول خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.
 

وتابع مستشار رئيس جامعة الزقازيق لشئون ذوي الإعاقة أن المعامل حاليًا وصل عددها لـ 15 معملا منها معامل متخصصة للتخاطب و الإعاقة البصرية والتأهيل السمعي والبدني وتنمية المهارات، موضحًا أن عدد الطلاب من ذوي الهمم تجاور الـ 500 طالب.

ذوى الهمم جامعة الزقازيق ذوي الإعاقة التخاطب صعوبات التعلم

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