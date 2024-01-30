رائد فضاء يصور مشاهد مذهلة للأرض من محطة الفضاء الدولية|شاهد

التقط رائد الفضاء السويدي ماركوس واندت، مقطع فيديو مذهلاً يصور مشهداً بانورامياً للأرض والفضاء الخارجي، من داخل "الكوبولا"، وهي وحدة ذات سبع نوافذ في محطة الفضاء الدولية.



نافذة على العالم

وتعتبر قبة المحطة الفضائية وحدة صغيرة ملحقة بمحطة الفضاء الدولية (ISS)، تصميمها الفريد وإطلالتها الواسعة جعلا منها مكانًا مفضلاً لرواد الفضاء لالتقاط صور للأرض والكون، وهي بمثابة "نافذة على العالم" من محطة الفضاء الدولية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وجدير بالذكر أن محطة الفضاء الدولية، هي مركبة فضائية كبيرة تدور حول الأرض، وتعمل كمنزل ومختبر أبحاث، وقد ساعدت على توفير معلومات وبيانات لا تقدر بثمن لمهام استكشاف الفضاء المستقبلية، بما في ذلك الرحلات إلى القمر والمريخ.

