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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنويه عاجل من الأرصاد لـ المواطنين: احذروا زيادة الأمطار حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة.


وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، إن غدا الاثنين تتأثر البلاد بتعمق المنخفض الجوي وبالتالي زيادة كميات الأمطار، والتي من المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، لأفتة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا.
 

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسجل العظمى 18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار المتوسطة والتي ستزيد مع تقدم ساعات الليل على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتمتد من خفيفة لمتوسطة على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس، وقد تصل فرص أمطار ضعيفة في مناطق من القاهرة الكبرى.
 

 

طقس اليوم الأحد

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للدفء على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل تسود أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية والتي تصل أحيانًا لحد الصقيع في بعض المناطق في سيناء والوادي الجديد.

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