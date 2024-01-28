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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار تضرب تلك المناطق بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم متوقع استمرار تأثر البلاد بـ المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي لوجود انخفاض في درجات و فرص لسقوط أمطار، بجانب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية منخفضة في درجات حرارتها.
 

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العظمى 18 درجة مئوية

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسجل العظمى 18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار المتوسطة والتي ستزيد مع تقدم ساعات الليل على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتمتد من خفيفة لمتوسطة على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس، وقد تصل فرص أمطار ضعيفة في مناطق من القاهرة الكبرى.
 

 

طقس اليوم الأحد

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للدفء على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل تسود أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية والتي تصل أحيانًا لحد الصقيع في بعض المناطق في سيناء والوادي الجديد.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس المنخفض الجوي العظمى طقس اليوم

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أمطار تضرب تلك المناطق بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد


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