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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزراعة توجه توصية عاجلة للحفاظ على المحاصيل من خطورة الصقيع|تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن المحاصيل الزراعية الموجودة حاليًا قادرة على تحمل انخفاض الحرارة، ولكن لحد معين إذا قلت عنه درجات الحرارة تتأثر المحاصيل سلبيًا، موضحًا أن نهاية هذا الأسبوع متوقع أن تصل درجات الحرارة لأقل من 6 درجات مئوية.
 

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 ري المحاصيل يوم الثلاثاء

وأضاف “فهيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن انخفاض الحرارة لهذا الحد يؤدي إلى تشكل خطورة الصقيع، لافتًا إلى أنه يجب على المزارعين ري المحاصيل يوم الثلاثاء وخاصة محصول المانجا والبطاطس والفول.
 

وأشار الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن هذه فترة تقلبات جوية ويجب التعامل معها بخطوات احتياطية واستباقية للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

 

الزراعة المناخ المحاصيل درجات الحرارة الصقيع

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