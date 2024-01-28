سبب اختيار العالم سليم حسن شخصية معرض الكتاب لهذا العام.. تفاصيل

قال محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لـ معرض الكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب له ثقله ووزنه الثقافي والمعرفي ويعد إضافة كبيرة لأي ناشر يشترك فيه، متابعًا أن شعار المعرض في هذه الدورة “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”.

ترسيخ الهوية المصرية

وأكد “الفقي” خلال حواره المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن مصر معروفة من قديم الأزل أنها هي من تصنع المعرفة، وكان اتجاه المعرض هذا العام ترسيخ الهوية المصرية وذلك من خلال التاريخ بداية من قدماء المصريين، وعلى هذا الأساس تم اختيار عالم المصريات سليم حسن شخصية المعرض لهذا العام.



وأضاف محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب أن سليم حسن هو صاحب موسوعة مصر القديمة وصاحب العديد من المؤلفات المكتوبة باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والتي تعد مرجعًا حتى الآن في الكثير من الجامعات على مستوى العالم.