البيئة تقدم 95 مليون يورو دعما للمشروعات الصناعية| تفاصيل

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن التحول الأخضر يتمركز حول إعطاء نماذج ناجحة لكيفية الاستثمار في البيئة وإشراك القطاع الخاص، حيث شهد أمس توقيع ثاني نموذج للاستثمار في المحميات الطبيعية، وهي محمية وادي دجلة الموجودة في المعادي.



95 مليون يورو دعما

وأضافت “فؤاد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أنه تم تقديم 95 مليون يورو دعما للمشروعات الصناعية من أجل التوافق البيئى.



وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن التحول الأخضر لا يعد مسؤولية الحكومة بمفردها ولكن هو مسؤولية الجميع، ومن خلال يوم البيئة الوطني يتم إشراك كافة الأطياف في الحفاظ على بيئة ليس فقط من خلال رفع الوعي وإنما تعليمهم بذل الوقت والمجهود والتمويل للحصول على عائد اقتصادي واجتماعي.